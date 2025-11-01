Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προωθεί βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των έργων ABC και RuralProof

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η πρώτη Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας των ευρωπαϊκών έργων ABC και RuralProofπραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στην Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο έργο ABC (AgroBuildingCarbon/ABC: QuantifyingCarbonRemovalFarm-SourcedBuildingMaterials) συμμετέχειηΠεριφέρειαΘεσσαλίαςμαζίμεεταίρουςαπότηνΠεριφέρειατουGelderland (Ολλανδία) – ΕπικεφαλήςΕταίρος, τοΙνστιτούτοΑνάπτυξηςΕπιχειρηματικότητας (Ελλάδα), τηνΠεριφέρειαVidzeme (Λετονία), τηνAMAP – ΦορέαςΚαινοτομίαςστονΑγροδιατροφικόκαιΑλιευτικόΤομέα (AgencyforInnovationintheAgrifoodandFisheriesSector, Ιταλία), τηνΕθνικήΜετεωρολογικήΥπηρεσία (NationalMeteorologicalAdministration, Ρουμανία), τηνAULEDA – ΑναπτυξιακήΕταιρείαΤοπικήςΟικονομίας (LocalEconomicDevelopmentAgency, Αλβανία), τηνStichtingClimateCleanup (Ολλανδία), τονΑναπτυξιακόΟργανισμόΠεριφέρειαςΛουγκάνσκ (RegionalDevelopmentAgencyofLuganskRegion, Ουκρανία) καιτοΚέντροΕπιχειρηματικήςΥποστήριξηςBSC (BusinessSupportCentreLtd, Σλοβενία).

Το Agro Building Carbon (ABC) στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειακώνπολιτικών, που υποστηρίζουν τη δέσμευση CO2 («απομάκρυνση» ή αποθήκευση)με καλλιέργειες κατασκευής, όπως το άχυρο και το μπαμπού μέσω της επεξεργασίαςτους και της χρήσης τους σε κτίρια με βιολογική βάση. Οι τρέχουσες στρατηγικές καικανονισμοί της ΕΕ για το κλίμα απαιτούν ήδη αυξημένη δέσμευση άνθρακα σε όλουςτους τομείς, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω λύσεων που βασίζονται στηφύση. Σε όλες τις χώρες, αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τη γεωργία και τις κατασκευές,καθώς η αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος, στα φυτά και στα οικοδομικά υλικάπαίζει καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό του κλίματος.

Οι τομείς των κατασκευών και της γεωργίας, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο σεόλα τα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης και, επομένως, στις πολιτικές,απαιτούν τώρα σαφέστερες πολιτικές και τη βελτίωσή τους σε όλα τα επίπεδα, για ναυποστηρίξουν την καινοτομία και να βρουν πρόσθετες πηγές εισοδήματος.

Μέσα από τη διαπεριφερειακή συνεργασία, το εταιρικό σχήμα στοχεύει στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και στη σύνδεση του αγροδιατροφικού με τον κατασκευαστικό τομέα, μέσω της αξιοποίησης βιοβασισμένων και χαμηλών εκπομπών υλικών, ενισχύοντας τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Παράλληλα, στο έργο RuralProof (Empowering European Regions through Policy Transformation: A Paradigm Shift in Territorial Development) συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ουγγαρία) – Επικεφαλής Εταίρος, το Ινστιτούτο Δημοσίων Υποθέσεων της Αλβανίας – AIPA (AlbanianInstituteofPublicAffairs, Αλβανία), τον Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό BURST (BURSTNonprofitLtd, Ουγγαρία), την Περιφέρεια Βόρειας και Δυτικής Ιρλανδίας (NorthernandWesternRegionalAssembly, Ιρλανδία), την Ομάδα Τοπικής Δράσης AltoBellunese (LocalActionGroupAltoBellunese, Ιταλία), το Υπουργείο Έξυπνης Διακυβέρνησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης (MinistryofSmartGovernanceandRegionalDevelopment, Λετονία), την Περιφέρεια Lodzkie (Πολωνία) και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό τηςBačka (RegionalDevelopmentAgencyBačka, Σερβία).

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, προωθώντας τη διαπεριφερειακή συνεργασία και την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών και την ενσωμάτωση της αγροτικής διάστασης στον περιφερειακό σχεδιασμό, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο γενικός στόχος του RuralProof είναι να αναδιαμορφώσει τις εθνικές/περιφερειακές πολιτικές για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξηςστις αγροτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη που αντιμετωπίζουν διάφορα διαρθρωτικά εμπόδια, μέσω της προώθησης της εφαρμογής τοπικών,

καινοτόμων προσεγγίσεων διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στη δίκαιη καιολοκληρωμένη μη αστική ανάπτυξη στις συμμετέχουσες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των τοπικών φορέων, καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησης της ανταλλαγής καλών πρακτικών με τους εταίρους των έργων και των αποτελεσμάτων τους για την υποστήριξη των πολιτικών της βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, για το έργο ABC, παρουσιάστηκαν παραδείγματα δράσεων και πρωτοβουλιών από την Ολλανδία που εστιάζουν στην απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) από την ατμόσφαιρα και στην ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης των φυσικών αφαιρέσεων άνθρακα. Παράλληλα, έγινε αναφορά σε πιλοτικά έργα βιοβασισμένων κατασκευών, τα οποία αξιοποιούν υλικά φυσικής προέλευσης και συμβάλλουν σημαντικά στην αποθήκευση βιογενούς άνθρακα, ενισχύοντας την πράσινη μετάβαση και τον κυκλικό κατασκευαστικό σχεδιασμό.

Επιπλέον, συζητήθηκε η σύνδεση των δυο έργων με το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021–2027, και ιδιαίτερα το πώς η υλοποίηση και τα αποτελέσματά τους μπορούν να συμβάλουν στον σχεδιασμό και την ένταξη νέων δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι οποίες θα ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Δημ. Κουρέτα συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις και υλοποιεί έργα, αξιοποιώντας ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης με στόχο τη μετάβαση σεμια πιο βιώσιμη, ανθεκτική και ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Τα έργαABCκαι RuralProof υλοποιoύνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe και συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από το ΕΤΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλέφωνο 241350-6239,359 και στις ιστοσελίδες των έργων:https://www.interregeurope.eu/ruralproof

https://www.interregeurope.eu/abc