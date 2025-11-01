Η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας καταγγέλλει…

Σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας αναφέρονται:

«Καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την ενέργεια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, να παραδώσει φάκελο με στοιχεία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με τρόπο που πλήττε πολλαπλώς τον ρόλο του κράτους δικαίου και τις αγροτικές ελευθερίες.

Καταδικάζουμε με τον πιο ξεκάθαρο και αποφασιστικό τρόπο την απαράδεκτη πολιτική ενέργεια του υπουργού να στοχοποιήσει και να στείλει στη Δικαιοσύνη θεσμικά και αγροτοσυνδικαλιστικά στελέχη.

Πρόκειται για μία καθαρά πολιτικά δίωξη, που έχει στόχο να φιμώσει τις φωνές που αποκαλύπτουν, αντιστέκονται και διεκδικούν το δίκιο των κτηνοτρόφων και των παραγωγών της Θεσσαλίας.

Η κοινωνία της υπαίθρου δεν εκφοβίζεται.

Η αλήθεια δεν φιμώνεται.

Οι κτηνοτρόφοι στέκονται δίπλα σε όσους αγωνίζονται με αξιοπρέπεια και διαφάνεια για το κοινό συμφέρον».

