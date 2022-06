Ημερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-«Οι Ελληνικοί Σκύλοι Που Χάνονται»

18 Shares Share Tweet

Ημερίδα με τίτλο «Οι Ελληνικοί Σκύλοι Που Χάνονται» διοργανώνεται το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 από τους φοιτητές του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Ομάδα Μελέτης & Μέριμνας για τις Αλωπεκίδες και άλλες αυτόχθονες φυλές σκύλων (Ο.Μ.Μ.Α ΑΜΚΕ), υπό την Αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων.

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Α’ της σχολής Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας στο συγκρότημα Γαιόπολις, στην Λάρισα, με ώρα Προσέλευσης 10.30π.μ. και ώρα Έναρξης 11 π.μ.έχει ως εξής:

–Προλογίζει: Δημήτρης Καντάς, Καθηγητής, Πρόεδρος τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

–Ομιλητής: Θεμιστοκλής Γιαννούλης,Επίκουρος καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Θέμα της ομιλίας: Η σημασία των Αυτόχθονων Φυλών για την Βιωσιμότητα Κτηνοτροφικών Μονάδων.

–Κεντρική Ομιλήτρια: Μαρία Γκινάλα, Διεθνής Κριτής Μορφολογίας Σκύλων, Συγγραφέας, Κυνοτέχνης, Ιδρυτικό Μέλος της Ο.Μ.Μ.Α.. Θέμα της ομιλίας:Οι Ελληνικοί Αυτόχθονες Σκύλοι που Χάνονται.

–Συντονίστρια της Ημερίδας: Βασιλική Πασχάλη, Δημοσιογράφος, Φωτορεπόρτερ, Φοιτήτρια Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μετά το πέρας της Ημερίδας στον αύλειο χώρο του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής θα πραγματοποιηθεί Συνάντηση και Γνωριμία με Σκύλους Αυτόχθονων Πληθυσμών της Λάρισας και γενικά της Θεσσαλίας. Καλούνται οι ιδιοκτήτες να παραβρεθούν με τα σκυλιά τους (με το λουρί τους, έχοντας ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και τα αναγκαία), να ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της φυλής και να λάβουν χρήσιμες συμβουλές.

Στους ενδιαφερόμενους θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης της Ημερίδας.

Υπάρχουν περίπου εικοσιοκτώ γηγενείς πληθυσμοί σκύλων και μια φυλή γάτας, οι οποίοι είναι άμεσα απειλούμενοι και άγνωστοι στο πλατύ κοινό.

H επιβίωση, η προστασία και ανάπτυξη γηγενών τύπων σκύλων, όπως η Αλωπεκίς, το Κοκόνι, ο Μολοσσός της Ηπείρου, το Κορδολούρι Σκύρου και λοιποί χρησιμότατοι σκύλοι εργασίας, που προστατεύουν ελληνικά είδη ζώων της υπαίθρου και αποτελούν τμήμα της ζωντανής εθνικής πολιτισμικής μας κληρονομιάς, σήμερα είναι χρέος όλων μας.

Η Ομάδα Μελέτης & Μέριμνας για τις Αλωπεκίδες και άλλες αυτόχθονες φυλές σκύλων (Ο.Μ.Μ.Α ΑΜΚΕ) ιδρύθηκε με τον ειδικευμένο επιμορφωτικό, πολιτιστικό, φιλοζωικό και κυνοφιλικό-κυνοτεχνικό (ζωοτεχνικό) σκοπό ακριβώς, την διατήρηση και την προστασία των γενετικών πόρων των γηγενών φυλών σκύλων της Ελλάδας.

Μαρία Γκινάλα- Βιογραφικό Σημείωμα

Ιδρυτικό μέλος του Κ.Ο.Ε. και δημιουργός του επίσημου λογότυπού του. Διεθνής Κριτής της FCI για όλη την Ομάδα 2 και Αμερικάνικων Ακίτα. Εκτροφέας GreatDane, συγγραφέας κυνολογικών θεμάτων (καθώς και λογοτεχνικών κειμένων) με δημοσιεύσεις από την δεκαετία του ’80 στην Ελλάδα, Κύπρο, ΗΠΑ, Βρετανία, Σκανδιναβία κλπ. Αρχισυντάκτης του περιοδικού “Κυνολογία”, μεταφράστρια & illustrator των ιστορικών εκδόσεων “Περισκόπιο” και αρχαιολογικών εκδόσεων. Συγγραφέας του κεφαλαίου κινησιολογίας της διδακτέας ύλης υποψηφίων κριτών μορφολογίας του ΚΟΕ. Μεταφράστρια στα ελληνικά εκατό και πλέον προτύπων φυλών της FCI. Ιδρυτικό μέλος των Ομίλων Μπόξερ, Ντόμπερμαν, Ρητρήβερ, ΟΦΕΙ και άλλων στην Ελλάδα, τέως Πρόεδρος του Ομίλου Κυνοφίλων Αθηνών, τέως αρχισυντάκτης του περιοδικού “Τα Νέα του ΚΟΕ”, με σπουδές δημοσιογραφίας / ρεπορτάζ και συντακτικές θέσεις σε περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δεκατέσσερις πρωταθλητές, νικητές πιστοποιητικών πρωταθλημάτων και τίτλων Best of Breed, Bestin Group, Best In Speciality Show Best In Show σε Ελλάδα, Αγγλία, Φινλανδία, Σουηδία,

Εσθονία, Λιθουανία και Ρωσία, στις φυλές Great Dane, Boxer, Dobermann , Bullmastiff, Rottweiler, Greyhound και Irish Red White Setter. Συγγραφέας του προτύπου βάσει του οποίου αναγνωρίστηκε ο Κρητικός Λαγωνικός από τον ΚΟΕ και του προτύπου βάσει του οποίου πιστοποιήθηκε η Αλωπεκίδα από την Πανεπιστημιακή ομάδα του ΑΠΘ και του ΔΠΘ. Kριτής ειδικών εκθέσεων Πρωταθλήματος GreatDane στη Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία, Δανία, Βραζιλία, Βρετανία και Ισπανία, στο New found l and Club of Ireland και πολυάριθμες Διεθνείς Εθνικές εκθέσεις πρωταθλήματος στην Ελλάδα, Σκανδιναβία. Ιρλανδία, Βρετανία, Νορβηγία και Καναδά.

Η μόνη Ελληνίδα κριτής εγκεκριμένη από τον Βρετανικό Κυνολογικό Όμιλο να απονείμει πιστοποιητικά πρωταθλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο στους Μ. Δανούς. Η πρώτη γυναίκα αγιογράφος και δασκάλα αγιογραφίας στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Καλών Τεχνών στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ιρλανδία. Ζωγράφος, γλύπτρια,designer, illustrator με άπειρες εκθέσεις, δημόσια έργα, εκκλησιαστικά έργα και ειδικές διαλέξεις / εργαστήρια / σεμινάρια

με μαθητές στην Ελλάδα, την Βρετανία και την Ιρλανδία. Ιδρυτικό μέλος της Ο.Μ.Μ.Α ΑΜΚΕ, η Μαρία Γκινάλα γεννήθηκε σε κυνόφιλη οικογένεια και ασχολείται με τις ελληνικές φυλές από την παιδική της ηλικία. Στην δεκαετία του 80 υιοθέτησε την ιστορική Αλωπεκίδα “Λάικα” και στα ’90 βρήκε την

δεύτερη, που υιοθετήθηκε από τον εταίρο της Ο.Μ.Μ.Α π. Ηλία Λαουλάκο, ονομάστηκε Σαπφώ και παρουσιάστηκε σε εκθέσεις του Κ.Ο.Ε. και του Ομίλου Κυνοφίλων Αθηνών.

Πραγματοποιεί εδώ και δεκαετίες διαλέξεις και σεμινάρια μορφολογίας και κινησιολογίας σε κριτές, υποψήφιους κριτές και εκτροφείς σε διάφορες χώρες. Από το 2005 διαμένει μόνιμα στην Ιρλανδία.