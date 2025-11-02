«Ήταν ο θείος Γιώργος»: Ο Δημήτρης Κουρέτας τίμησε στην Κύπρο τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Μπούτο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην Απλάντα της Κύπρου βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές του 286 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού και στον Διοικητή του, Αντιστράτηγο Γεώργιο Μπούτο.

Όπως ανέφερε ο κ. Κουρέτας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, η παρουσία του στην τελετή είχε και έντονο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς τον συνέδεαν οικογενειακοί δεσμοί με τον Αντιστράτηγο. «Για τους περισσότερους, ο Γεώργιος Μπούτος είναι ένα όνομα γραμμένο στην Ιστορία — ένας αξιωματικός που ηγήθηκε με γενναιότητα, που τραυματίστηκε στη μάχη του Κοντεμένου και που έφυγε λίγο αργότερα, αφήνοντας πίσω του παράδειγμα ανδρείας και ήθους. Για μένα όμως ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν ο “θείος Γιώργος”», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Ο Δημήτρης Κουρέτας αναφέρθηκε επίσης στις παιδικές του αναμνήσεις και στις αφηγήσεις της οικογένειάς του για τον αξιωματικό, τονίζοντας πως επρόκειτο για έναν άνθρωπο με «τιμιότητα, ευγένεια και βαθιά ανθρωπιά».

Η παρουσία του Περιφερειάρχη στη σεμνή τελετή αποτέλεσε, όπως είπε, «μια προσωπική πράξη μνήμης και σεβασμού σε μια γενιά που υπηρέτησε την πατρίδα με αυταπάρνηση».

