Kλείνει το στρατόπεδο στον Αμπελώνα

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο στρατόπεδο του Αμπελώνα, καθώς έχει ξεκινήσει η μεταφορά εξοπλισμού και της έδρας των μονάδων του στρατοπέδου προς τον Τύρναβο.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μονάδες του Μηχανικού και των Διαβιβάσεων, οι οποίες φαίνεται να μετακινούνται σταδιακά στο στρατόπεδο του Τυρνάβου.

Υπενθυμίζεται ότι το στρατόπεδο του Αμπελώνα είχε απειληθεί σοβαρά από τον υπερχειλισμένο Πηνειό κατά τη θεομηνία “Daniel”, ενώ είχε ανακοινωθεί πως θα αποτελέσει στο μέλλον έδρα δυνάμεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα, καθώς η συνεχιζόμενη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού προς τη VI ΤΑΞΥΠ στον Τύρναβο εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του στρατοπέδου στον Αμπελώνα.

(*) Στο μεταξύ η 61η Μονάδα Επιστράτευσης στα Φάρσαλα θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι το καλοκαίρι του 2026 σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Καπετάνος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη.

Πηγή: kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Ελευθερία)