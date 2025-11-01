Κόκκαλης: «Χωρίς σχέδιο το Μέτρο Δέσμευσης Άνθρακα – Καθυστερήσεις, ασάφειες και αποκλεισμοί παραγωγών»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στη Βουλή έφερε το ζήτημα της εφαρμογής του νέου αγροπεριβαλλοντικού μέτρου «Δέσμευσης Άνθρακα» ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κατηγορώντας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έλλειψη σχεδίου, τεχνικά κενά και ασαφές θεσμικό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη δράση της νέας ΚΑΠ (Δράση Π3-70-5.1 «Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες») στοχεύει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος δύο βασικών καλλιεργειών της χώρας — βαμβακιού και βιομηχανικής τομάτας. Οι παραγωγοί που θα ενταχθούν αναμένεται να λαμβάνουν ετήσια τριετή επιδότηση ύψους 31,7 ευρώ ανά στρέμμα για το βαμβάκι και 70,4 ευρώ ανά στρέμμα για τη βιομηχανική τομάτα.

Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε εφαρμογή από το 2025, οι τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου το μεταθέτουν για το 2026, προκαλώντας αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο. Ο κ. Κόκκαλης κάνει λόγο για «σοβαρές αδυναμίες» του μέτρου, τόσο σε θεσμικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει δημοσιευθεί, ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό της μείωσης εκπομπών ορίζεται το 2025, ενώ οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν πιστοποιημένα λογισμικά του ΟΠΕΚΕΠΕγια τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο βουλευτής, δεν υπάρχουν αξιόπιστοι και δοκιμασμένοι μηχανισμοί πιστοποίησης της μείωσης κατά 20% που προβλέπεται για το πρώτο έτος εφαρμογής.

Επιπλέον, η απαίτηση να συγκρίνονται στοιχεία από προηγούμενες χρονιές δημιουργεί πρακτικά προβλήματα, ιδιαίτερα για όσους παραγωγούς έχουν ήδη επενδύσει σε πράσινες πρακτικές, όπως η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο κ. Κόκκαλης υπογραμμίζει επίσης ότι τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στη νέα δράση αποκλείονται από τη συμμετοχή σε άλλα οικολογικά σχήματα ή αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, περιορίζοντας τις εναλλακτικές των παραγωγών.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια στρέμματα, κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες, θα παραμείνουν δεσμευμένα έως το τέλος του 2025 στο πλαίσιο της Απονιτροποίησης, γεγονός που τα καθιστά μη διαθέσιμα για το νέο μέτρο.

Ο Λαρισαίος βουλευτής προειδοποιεί ότι η ανεπαρκής προετοιμασία του μέτρου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πολύτιμων ενισχύσεων για τους παραγωγούς, ενώ τονίζει την ανάγκη για ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές, που να ενθαρρύνουν και όχι να αποτρέπουν τη συμμετοχή στον «πράσινο» μετασχηματισμό της γεωργίας.

Ο κ. Κόκκαλης καλεί τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να απαντήσει στα εξής:

1.Ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης της εφαρμογής του μέτρου;

2.Αν σκοπεύει το Υπουργείο να τροποποιήσει τις προδιαγραφές ώστε να γίνει το μέτρο ρεαλιστικό και συμβατό με άλλα μέτρα της ΚΑΠ.

3.Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η αξιόπιστη πιστοποίηση της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα.

4.Αν θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε οι συμμετέχοντες να μην αποκλείονται από άλλες ενισχύσεις.

«Οι παραγωγοί χρειάζονται σαφείς, εφαρμόσιμες και ενισχυτικές πολιτικές για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις», τονίζει ο κ. Κόκκαλης, υπογραμμίζοντας ότι το ισχύον σχέδιο «δημιουργεί ασφυκτικά πλαίσια που λειτουργούν τελικά αποτρεπτικά».