Κουρέτας με Διεπαγγελματικές Φέτας και Κρέατος σήμερα στην Αθήνα

Συνάντηση με τους προέδρους της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας Μιχάλη Σαράντη και της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος Δημήτρη Μόσχο, θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας για το θέμα της ευλογιάς. Οι τρεις τους, αμέσως μετά, θα προχωρήσουν σε κοινή συνέντευξη τύπου προς τα Μέσα Ενημέρωσης των Αθηνών.

Ο λόγος είναι πως πρέπει να μπει ένα εναλλακτικό σχέδιο σε ισχύ, εξήγησε ο κ. Κουρέτας, “καθώς θα πρέπει να μας πούνε ευθέως από την ηγεσία του Υπουργείου τι έχουν κατά νου και πώς θα σώσουμε τη φέτα. Γι’ αυτό εμείς τη Δευτέρα θα παρουσιάσουμε ένα σενάριο με εμβολιασμούς σε ζώνες. Εκεί δηλαδή που εμφανίζονται θετικά κρούσματα. Δεν είμαστε εμείς το Υπουργείο, κάνουμε απλά μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική που λέει ότι θα εμβολιαστούν περίπου 50 έως 80 χιλιάδες ζώα επιθετικά, και θα παρακολουθήσουμε τι θα γίνει. Και με το σενάριο αυτό θα μπορεί σε ένα βαθμό να λυθεί το πρόβλημα».

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας έχει ασκήσει κριτική κατά του ΥΠΑΑΤ αναφέροντας ότι ότι το πλάνο που έχει χαράξει στο θέμα της ζωονόσου οδηγεί σε αδιέξοδο.

