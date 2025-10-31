«Μπόνους συνέπειας» στους αγροτο – κτηνοτρόφους-Tι έρχεται

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μεταφορά πόρων από τη «βασική» στη «συνδεδεμένη» χρηματοδότηση σχεδιάζει το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης υπέρ των αγροτών και των κτηνοτρόφων που προέβησαν σε νόμιμες δηλώσεις για επιδοτήσεις από γεωργικά κονδύλια, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr.

Τον «πυρήνα» της παραπάνω είδησης έδωσε χθες (30.10.25), ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέροντας πως θα υπάρξει κατανομή των κονδυλίων, που θα περισσέψουν, από τους «κατά φαντασίαν», στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η αυξημένη χρηματοδότηση για τους «πραγματικούς», συνεπείς κτηνοτρόφους και αγρότες θα αναλογική του πλήθους των ζωντανών τους και του μεγέθους της έκτασης τους και δοθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο ίδιος ανέφερε πως το μεταβατικό καθεστώς, που θα εφαρμοστεί το 2025, θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι και τις ζωοτροφές που αγόρασαν. «Αυτά θα είναι τα βασικά τεκμήρια για το μέγεθος της εκμετάλλευσης και τον αριθμό των ζώων, ώστε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσουμε», είπε. «Αν αποδειχθεί ότι τα ζώα είναι λιγότερα από αυτά που εμφανίζονταν έως τώρα, τα χρήματα που θα περισσέψουν θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς που δεν είχαν κατά φαντασίαν πρόβατα ή κατσίκια. Είναι τελικά ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Από το 2026 θα πάμε στο καινούργιο, σύγχρονο, διαφανές, ευρωπαϊκό σύστημα χωρίς ρίσκο για καινούργια πρόστιμα».

Πηγή: newsit.gr