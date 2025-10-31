Ο Κουρέτας μιλά για τα υδατικά προβλήματα της Θεσσαλίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με φόντο την επικείμενη εκδίκαση της προσφυγής που έχει κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας συγκαλεί συνέντευξη Τύπου με θέμα:

«Το Σχέδιο για την αντιμετώπιση των υδατικών κινδύνων της Θεσσαλίας και η αμφισβήτησή του στο ΣτΕ».

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της κοινής γνώμης για τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με το υδατικό, περιβαλλοντικό και παραγωγικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, ένα θέμα που παραμένει στην κορυφή της δημόσιας συζήτησης μετά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Ο κ. Κουρέτας αναμένεται να παρουσιάσει το συνολικό σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των υδατικών κινδύνων, τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και τη θέση της Περιφέρειας σχετικά με την προσφυγή που εξετάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.