Ο Θεσσαλός που έζησε 106 χρόνια

Στις κηδείες της ημέρας, στη Λάρισα, ξεχωρίζει μία για την ηλικία του εκλιπόντος ο οποίος εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο στα …106 του χρόνια. Μια σπάνια περίπτωση υπεραιωνόβιου.

Ο Αστεριάδης Καρακώστας, που κηδεύεται το μεσημέρι στις 12 στο νέο κοιμητήριο, έφυγε στα 106 βίωσε όλη τη νεώτερη ιστορία της Ελλάδας. Γεννήθηκε το 2019, δηλαδή πριν την Μικρασιατική καταστροφή και έζησε σε όλους του ιστορικούς σταθμούς που σημάδεψαν την Ελλάδα του περασμένουν αιώνα, ήτοι: Μικρασιατική Καταστροφή, Ελληνοϊταλικό πόλεμο και Κατοχή, εμφύλιο πόλεμο, δικτατορία των Συνταγματαρχών, ένταξη στην ΕΟΚ (ΕΕ), υιοθέτηση του ευρώ, οικονομική κρίση και μνημόνια, αλλά και την πανδημία του 2020. Φεύγει πλήρης ημερών και γεγονότων.

Δεν γνωρίζουμε κάτι για τη ζωή του, ίσως να μην χρειάζεται. Οι δικοί του θα τον πενθήσουν άλλωστε με τον σεβασμό που αρμόζει σε κάθε άνθρωπο.

Πηγή: kosmolarissa.gr