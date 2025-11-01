Οι εργαστηριακοί γιατροί σε απόγνωση…(βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με το χρέος να έχει εκτοξευθεί σε ένα ποσό μεγαλύτερο των 2 δις ευρώ τα τελευταία δέκα χρόνια, το clawback αποτελεί θηλιά για τον λαιμό των εργαστηριακών γιατρών όλης της χώρας.

Το πρωί του Σαββάτου στην έδρα του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών σε συνεργασία με τους συλλόγους της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας την απόγνωσή τους κι ενημερώνοντας το κοινό πως την προσεχή Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση και διαμαρτυρία στην Αθήνα.

Μετά το περσινό εικοσαήμερο «κλείσιμο» ως διαμαρτυρία, η εργαστηριακοί γιατροί φέτος εκφράζουν πιο δυναμική φωνή καθώς το clawback τους οδηγεί στην εξόντωση. Οι ίδιοι σημειώνουν πως ο ΕΟΠΥ «στηρίζεται από τα 200 εκατ. ευρώ του clawback», ενώ τονίζουν πως τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί «μετακινούνται στα παιδιά τους».

«Οι εργαστηριακοί γιατροί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας. Το clawback, εφαρμόστηκε στα μνημονιακά χρόνια, αλλά συνεχίζει να είναι σε ισχύ. Συνεχίζουν όμως να “κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα”. Οι εργαστηριακοί γιατροί ζητούν πίσω τα χρήματα από τον ΕΟΠΥ, που όμως δεν υπάρχουν. Πολλοί γιατροί βρίσκονται σε απόγνωση κι στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις καθώς πρέπει άμεσα να βρεθεί μία λύση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της ΠΟΕΡΓΙ, Ράνια Σουλτούκη πρόσθεσε ότι «μιλάμε για ένα σκάνδαλο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό. Εμείς συντηρούμε τον ΕΟΠΥ και πληρώνουμε τις εξετάσεις των ασθενών. Αυτό θα τελειώσει».

Πηγή: Larissanet.gr