«Πανεθνικός διάλογος για τον πρωτογενή τομέα – Το ΠΑΣΟΚ δίπλα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους»

Σε μια ανοικτή διαδικασία διαλόγου το ερχόμενο Σάββατο στη Λάρισα, το ΠΑΣΟΚ δίνει τον λόγο σε αγρότες, κτηνοτρόφους, συνεταιριστές, εκπροσώπους φορέων του πρωτογενούς τομέα (Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας).

«Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου συζητάμε με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα από όλη την Ελλάδα για τα προβλήματα και τις σύγχρονες προκλήσεις», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης, η οποία ολοκληρώνεται με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη:

«16:30 Έναρξη

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας ΚΟΕΣ

-1η θεματική ενότητα| Κοινή Αγροτική Πολιτική, Αγροτικές ενισχύσεις

Εισήγηση: Θ. Πετρόπουλος, Γραμματέας Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης | Προεδρείο: Γ. Μανιάτης Ευρωβουλευτής -Αντιπρόεδρος S&D, Κ. Μπλιάτσιος Γεωπόνος , Θ. Πετρόπουλος

Ο λόγος στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα: Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, ΤΟΕΒ, αγροτικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, αγροτικές επιχειρήσεις και αλιευτικές οργανώσεις.

-18:15: 2η θεματική ενότητα| Κτηνοτροφία ώρα μηδέν

Παρέμβαση: Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Εισήγηση: Μ. Χνάρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης | Προεδρείο: Μ. Χνάρης, Σ. Αρναούτογλου Ευρωβουλευτής, Α. Πολίτης Γραμματέας Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας

Ο λόγος στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα: Κτηνοτροφικοί και μελισσοκομικοί σύλλογοι, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Παρέμβαση: Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας

19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».