Που θα γίνουν δωρεάν rapid test αύριο στη Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021:
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
08:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
08:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
08:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
08:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ
08:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ/ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
12:30-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων:
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟ – ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ / ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
08:00-14:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
07:30-13:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ε ΚΑΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΗ)
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ /ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
10:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ /ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ