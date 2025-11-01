Σοκ από τον θάνατο του Βασίλη Αθάνατου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Παγωμένη η κοινωνία της Λάρισας ενημερώθηκε σήμερα για τον θάνατο του 53χρονου Βασίλη Αθάνατου επί σειρά ετών δημοσιογράφου της εφημερίδας «Ημερήσιος Κήρυκας» που είχε ασχοληθεί εκτενώς με το Πολιτιστικό, το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ κερδίζοντας την αναγνώριση τόσο των συναδέλφων όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Ο εκλιπών που τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας που δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει.

Η κηδεία του αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα στη γενέτειρά του το Μεγάλο Ελευθεροχώρι, ενώ πίσω του αφήνει παιδιά και γονείς.

Πηγή: paidis.com