Σοκ για νεαρό ζευγάρι-Λύθηκε το χειρόφρενο και τους έφυγε το αυτοκίνητο…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης στη Λάρισα και ειδικότερα λίγο μετά τη 1 π.μ. στο πάρκινγκ του AEL FC Arena, όταν αστυνομία και πυροσβεστική έλαβαν κλήση για τροχαίο στον χώρο στάθμευσης του εν λόγω γηπέδου.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό, απλά το ζευγάρι που επέβαινε στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, κατά λάθος έλυσε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προσκρούσει στο κράσπεδο.

Από το όχημα μετά την πρόσκρουση έβγαιναν καπνοί που θορυβήσαν το ζευγάρι, όμως όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια ήταν υδρατμοί από το ψυγείο του αυτοκινήτου που προφανώς έσπασε. Εν τέλει δεν χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

Πηγή: onlarissa.gr