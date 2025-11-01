Σοκ στη Θεσσαλία- «Πήγε να με σκοτώσει μπροστά στα παιδιά μου»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στη σύλληψη ενός 41χρονου, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) απείλησε και καταδίωξε μια 37χρονη γυναίκα μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της με τσεκούρι στη Λάρισα, προχώρησε η Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο δράστης φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος είναι πρώτος του ξάδερφος και του όφειλε χρήματα.

Όλα έγιναν, όταν το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) ο 41χρονος εισέβαλε στο σπίτι της 37χρονης, καθώς έψαχνε τον άντρα της. Όταν τον είδε η γυναίκα τον ρώτησε «τι θέλει εδώ», εκείνος απάντησε ότι ήθελε να δει τον άνδρα της για προσωπικές και οικονομικές διάφορες.

Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν εκεί με τα δύο κορίτσια της, ηλικίας επτά και δέκα ετών, είπε ότι ο άνδρας της απουσίαζε, τότε ο 41χρονος την εξύβρισε και άρχισε να την κυνηγάει με τσεκούρι.

Η γυναίκα μαζί με τα παιδιά έτρεξε στο δρόμο και ζητούσε βοήθεια. Μετά από λίγο επενέβησαν περαστικοί και ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Ύστερα από έρευνα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να κρύβεται σε σπίτι συγγενικού του προσώπου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το τσεκούρι που χρησιμοποίησε.

Μαζί με τον 41χρονο συνελήφθη και ένας συγγενής του, κατηγορούμενος για υπόθαλψη εγκληματία. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η 37χρονη μητέρα, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, δήλωσε: «Βγήκα έξω από το σπίτι και με κυνηγούσε. Βέβαια, φοβήθηκα, πήγε να με σκοτώσει. Τέσσερα παιδιά έχω, μπροστά στα παιδιά έγινε. Πήγε να με σκοτώσει μπροστά στα παιδιά μου».





Τι δήλωσε ο άνδρας της 37χρονης

Όπως τόνισε ο σύζυγος της 37χρονης και πρώτος ξάδερφος του δράστη μιλώντας στον ΣΚΑΪ, την ώρα που ο 41χρονος κυνήγαγε τα δύο ανήλικα κορίτσια και τη γυναίκα του, ο ίδιος μίλαγε στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του και άκουγε τα κορίτσια του να φωνάζουν «μπαμπούλη έλα να μας σώσεις, βοήθεια». Εκείνος βρισκόταν στην Αθήνα.

«Είναι πρώτος μου ξάδερφος. Είχα μια οικονομική διαφορά μαζί του, μου χρωστάει κάτι λεφτά που δουλέψαμε μαζί, γιατί δουλεύει στην οικοδομή. Πέρασαν δέκα μήνες και μαθεύτηκε στον κύκλο μας ότι μου χρωστάει. Με πήρε χθες τηλέφωνο και μου έλεγε “που είσαι έλα να μου τα πεις μπροστά μου”.

Του είπα ότι είμαι στην Αθήνα και ότι δεν μπορώ να έρθω αυτή τη στιγμή. Όρμησε και κυνήγησε τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Η γυναίκα μου ήταν με τις δύο κόρες μαζί, πήγαιναν να μπουν στο σπίτι και το βρήκαν ανοιχτό.

Κυνηγούσε τη γυναίκα μου, η οποία κρατούσε στα χέρια τα παιδιά. Η γυναίκα μου με πήρε τηλέφωνο και λέει βοήθεια με κυνηγάει να με σκοτώσει. Τα κορίτσια φώναζαν βοήθεια μπαμπούλη και θείε μη σκοτώσεις τη μαμά. Χρωστούσε λεφτά και ποτέ μέχρι τώρα δεν τον ενόχλησα. Τον άφησα λάσκα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα».