Σοκαριστική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλία

Κατά 61% αυξήθηκαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα το 2024 σε σχέση με το 2023 ενώ το κυριότερο αδίκημα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η ενδοοικογενειακή απειλή ακολουθούμενη από την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Του Κωνσταντίνου Κοντοκώστα

Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν μεταξύ άλλων από την τελευταία ετήσια έκθεση απολογισμού έργου υπηρεσιών αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας που δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες.

Συγκεκριμένα στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας όπου εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το 2024 καταγράφηκαν 374 περιστατικά έναντι 232 το 2023. Σε επίπεδο Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας καταγράφηκαν 1200 περιστατικά έναντι 611 το 2023 μια “τρομακτική” αύξηση της τάξεως του 96%. Η εικόνα αυτή σε πανθεσσαλικό επίπεδο αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εικόνα σε πανελλαδικό όπου σημειώθηκε αύξηση 91% με τις συνολικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν το 2024 να ανέρχονται σε 22.080 έναντι 11.589 το 2023.

Τα επιμέρους στοιχεία για τη Θεσσαλία

Η κατάσταση αυτή δεν προκαλεί εντύπωση σε κάποιον που παρακολουθεί τα τακτικά πινάκια ενός ποινικού ακροατηρίου τα τελευταία χρόνια ή τα καθημερινά αυτόφωρα. Μόλις προχθές οι τέσσερις από τις έξι υποθέσεις στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας αφορούσαν υποθέσεις παράβασης του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σε επίπεδο Θεσσαλίας τα περισσότερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας για το 2024 όπως αναφέραμε αφορούν το αδίκημα της απειλής (844) και ακολουθούν η σωματική βλάβη (540), η προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (85) και η παράνομη βία (39). Επίσης το 2024 καταγράφηκε μια ανθρωποκτονία, πάντα στο επίπεδο της ενδοοικογενειακής βίας, και έξι τετελεσμένες περιπτώσεις βιασμών έναντι μιας απόπειρας.

Σε ότι αφορά τους δράστες η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνδρες (972 έναντι 223 γυναικών) και ανήκουν κατα κύριο λόγο στο ηλικιακό γκρουπ 45-60 (365) και 35-45 (266). Σημαντικός είναι ο αριθμός και στις ηλικίες 60-75 με 116 άνδρες. Συνολικά οι δράστες και οι δράστιδες στην πλειοψηφία είναι ημεδαποί με μόλις έναν μικρό αριθμό αλλοδαπών να προβαίνουν σε πράξεις ενδοοικογενειακής βίας (106 έναντι 1089).

Αναφορικά με τα θύματα, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες. Το 2024 καταγράφηκαν 949 γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας με 508 εξ αυτών να είναι μεταξύ 35 και 60 ετών. Αντίθετα οι άνδρες ήταν 431 με τα ανήλικα αγόρια δηλαδή από ηλικίες που ξεκινούν από τη γέννηση μέχρι 18 ετών να είναι τα περισσότερα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (108 ανήλικοι ενώ τα ανήλικα θύματα κορίτσια ανέρχονται σε 83).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία σχετικά με τη σχέση δράστη-θύματος όπου το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά περιστατικά μεταξύ συζύγων. Για 414 περιστατικά η σχέση ήταν συζυγική, 207 αφορούσαν τέκνα, 194 τον γονέα, 139 ήταν μόνιμοι σύντροφοι, και 95 αδέρφια. Αξιοσημείωτο είναι πως η κακοποιητική σχέση μεταξύ συντρόφων και συζύγων δεν αφορά μόνο μια ενεργή σχέση συμβίωσης αλλά ακόμα και όταν αυτή διακόπτεται καθώς 118 περιστατικά αφορούν τέως μόνιμους συντρόφους και 87 τέως συζύγους.

Το θέμα των Safe Houses

Τα τελευταία πέντε χρόνια. με έναρξη κυρίως την ίδρυση των κατά τόπους γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, έχουν αναπτυχθεί και άλλα εργαλεία με στόχο την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας όπως το panic button και πιο πρόσφατα τα Safe Houses, τα οποία αποτελούν ασφαλείς χώρους βραχυχρόνιας διαμονής για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ανεξάρτητα από τους Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών. Το θέμα της δημιουργίας των Safe Houses στη Θεσσαλία τέθηκε μεταξύ άλλων πριν μερικές εβδομάδες στη συνάντηση που είχε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Στυλιανός Μπιλιάλης με την Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ανδριάνα Κομήτσα.

Να σημειωθεί πως για την λειτουργία Safe House στη Λάρισα είχε ενημερώσει δημοσίως το 2024 ο τότε διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, κ. Αγάπιος Χαρακόπουλος.

