Στα Τρίκαλα η Ελένη Μενεγάκη- Τι αγόρασε

Επίσκεψη-έκπληξη το μεσημέρι του Σαββάτου στα Τρίκαλα για την Ελένη Μενεγάκη.

Η γνωστή παρουσιάστρια επιστρέφοντας από ταξίδι στα Τζουμέρκα με τον σύντροφό της Μάνο Πανταζόπουλο και την κόρη της, έκανε στάση στα Τρίκαλα για να τιμήσει την… παγκόσμια ημέρα ξινόμαυρου κρασιού.

Έτσι πέρασε από κάβα και αγόρασε “Διάπορο” και “Ραμνίστα”, ένεκα της ημέρας. Απήλθε ευχαριστημένη και δίχως διάθεση για φωτογραφίες πάντως…

Η αγαπημένη παρουσιάστρια βρέθηκε στην πόλη καθ’ οδόν προς την Αθήνα, επιστρέφοντας από τα Ζαγοροχώρια, όπου πέρασε λίγες ημέρες χαλάρωσης και ξεκούρασης στη φύση.

Κατά τη σύντομη στάση της στα Τρίκαλα, η Ελένη δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να επισκεφθεί την ενημερωμένη κάβα “ALCOHOL Σωτηρίου”, γνωστή για τη μεγάλη γκάμα κρασιών και τις εκλεκτές ετικέτες της. Όπως πάντα, με το χαρακτηριστικό χαμόγελο και τη φυσική της απλότητα, συνομίλησε με το προσωπικό και επέλεξε μερικά από τα αγαπημένα της κρασιά.

Η ίδια αποκάλυψε πως σύντομα σκοπεύει να επισκεφθεί ξανά την περιοχή, αυτή τη φορά για να γνωρίσει καλύτερα τα ορεινά χωριά των Τρικάλων, που τόσα έχει ακούσει για τη φυσική τους ομορφιά.

Πηγή: trikalavoice.gr / trikalaopinion