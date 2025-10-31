Συνέδριο Αειφορικής και Βιώσιμης Γεωργίας στη Λάρισα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για μια βιώσιμη, ανθεκτική και καινοτόμο γεωργία, ο ΕΛΓΟ και το Εργαστήριο Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (NitLab), διοργανώνει Συνέδριο Αειφορικής και Βιώσιμης Γεωργίας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, από 17:00 έως 21:00, στον πολυχώρο JOIST (Βαλτετσίου & Τριπόλεως) στη Λάρισα.

Με κεντρικό θέμα «Καινοτομία, Ανθεκτικότητα και Προοπτικές», το Συνέδριο της Αειφορικής και Βιώσιμης Γεωργίας (https://bioagrifood.gr/) φέρνει κοντά επιστήμονες, ερευνητές, παραγωγούς και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών γύρω από τις νέες καλλιέργειες, τη βελτίωση της εδαφικής υγείας, τις πιστοποιήσεις και τις προοπτικές των αγορών.

Η θεματολογία του συνεδρίου αναπτύσσεται μέσα από τέσσερα εξειδικευμένα Panels:

• PANEL 1 – Καινοτομία & Τεχνολογία: Σύμμαχος στην Κλιματική Αλλαγή. Θα γίνει παρουσίαση των ψηφιακών εργαλείων (drones, αισθητήρων, δορυφορικών δεδομένων για τις βιολογικές καλλιέργειες), των τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού στη Θεσσαλία, τις βιοτεχνολογίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον αλλά και των εφαρμογών AI και Big Data στη διαχείριση της παραγωγής.

• PANEL 2 – Κινόα: Μια νέα καλλιέργεια με προοπτική. Στο πάνελ θα αναλυθεί η προσαρμοστικότητα της κινόα στο θεσσαλικό κάμπο (έδαφος, κλίμα, υδατικοί πόροι), τα πειραματικά δεδομένα από ερευνητικά κέντρα που αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της καλλιέργειας στις νέες κλιματικές συνθήκες, καθώς και οι οικονομικές προοπτικές για τους παραγωγούς της περιοχής οι οποίες αποδεδειγμένα είναι θετικές.

• PANEL 3 – Όσπρια στην Αμειψισπορά. Θα αναλυθούν θέματα όπως η δέσμευση αζώτου και η βελτίωση της εδαφικής γονιμότητας, οι εναλλαγές καλλιεργειών με όσπρια και δημητριακά, κινόα, οι παραδοσιακές ελληνικές ποικιλίες (φάβα, ρεβίθι, φακή) και η βιολογική τους αξία καθώς και η σχέση των οσπρίων με τη βιώσιμη διατροφή και την αυτονομία των παραγωγών.

• PANEL 4 – Πιστοποιήσεις & το Μέλλον της Αειφορικής Γεωργίας. Θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες πιστοποίησης σε Ελλάδα και Ε.Ε. η ζήτηση των βιολογικών προϊόντων σε διεθνείς αγορές, η ανάγκη δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για καλύτερη εμπορική διείσδυση και οι πολιτικές και στρατηγικές που υπάρχουν προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είναι η Πράσινη Συμφωνία, το green deal και το farm to fork.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό πεδίο διαλόγου και συνεργασίας για όλους όσοι πιστεύουν ότι η βιώσιμη γεωργία είναι το μέλλον της ελληνικής παραγωγής.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://bioagrifood.gr/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61583053292283