Τι φέρνει ο Νοέμβριος στη Θεσσαλία- Η πρόγνωση του Φάνη Χατζηγρίβα

Ο γνωστός Λαρισαίος προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας παρουσίασε την εκτίμηση για τον Νοέμβριο 2025, προβλέποντας έναν καιρικά ισορροπημένο μήνα, με φυσιολογικές θερμοκρασίες, διαδοχικά κύματα βροχών και τις πρώτες ψυχρές εισβολές που θα οδηγήσουν σταδιακά προς τον χειμώνα.

«Ο Νοέμβρης αναμένεται να κυλήσει φυσιολογικά, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις του μέσου όρου. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό του μήνα τα φαινόμενα θα γενικευτούν και θα έχουμε τις πρώτες πιο σοβαρές ψυχρές εισβολές», σημειώνει ο κ. Χατζηγρίβας.

Πρώτο δεκαπενθήμερο: Άστατος καιρός, βροχές στα δυτικά και νότια

Από την 1η έως περίπου τη 12η–13η Νοεμβρίου, ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο.

Πιο περιορισμένα φαινόμενα αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ δεν θα λείψουν και πυκνές ομίχλες σε ηπειρωτικές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά επίπεδα, με ελαφρώς υψηλότερες τιμές στα νότια.

Μέση του μήνα: Διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας και πρώτη ψυχρή εισβολή

Από τις 13–15 έως τις 20–22 Νοεμβρίου, αναμένονται αλλεπάλληλα συστήματα κακοκαιρίας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές καθώς και το νότιο Αιγαίο θα έχουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, ενώ σε ορεινά τμήματα της χώρας αναμένονται αξιόλογες χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, κυρίως στη Μακεδονία, όπου θα γίνει αισθητή η πρώτη σοβαρή ψυχρή εισβολή του φθινοπώρου.

Τέλος του μήνα: Πρόσκαιρη βελτίωση και χειμωνιάτικο φινάλε

Μετά τις 20–22 Νοεμβρίου, θα σημειωθεί παροδική βελτίωση, όμως προς το τέλος του μήνα αναμένεται εκ νέου υποτροπή του καιρού, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και έντονα φαινόμενα σε ανατολικές περιοχές και το Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, δίνοντας χειμωνιάτικο τόνο στο κλείσιμο του μήνα.

Η Κρήτη «μπαίνει στο παιχνίδι»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο προγνώστης στην Κρήτη, η οποία —όπως υπογραμμίζει— αν δεν υπάρξουν δραματικές αλλαγές, θα δεχθεί επιτέλους σημαντικά ύψη βροχής μέσα στον Νοέμβριο, μετά από μια περίοδο ξηρασίας.

Ο Νοέμβριος 2025 διαγράφεται ως μήνας μεταβατικός, με φυσιολογικές θερμοκρασίες, αυξανόμενες βροχοπτώσεις και πρώτα χιόνια στα ορεινά, δίνοντας το στίγμα μιας ομαλής μετάβασης προς τον χειμώνα. Ο Φάνης Χατζηγρίβας επισημαίνει πάντως πως πρόκειται για εκτίμηση και όχι πρόγνωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών δεδομένων.

Πηγή: onlarissa.gr