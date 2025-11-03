Tι σχεδιάζεται για τους κτηνοτρόφους: Το τακτικό πακέτο μέσω νέου «ΟΠΕΚΕΠΕ» και το έκτακτο μέσω ΠΝΠ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αποφασιστική ενδεχομένως να είναι η τρέχουσα εβδομάδα σε σχέση με τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις προς τους κτηνοτρόφους και αγρότες, τόσο όσον αφορά το μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ (δηλαδή των κοινοτικών επιδοτήσεων) και όσον αφορά τις επερχόμενα έκτακτα κρατικά πακέτα στήριξης των κτηνοτρόφων που έχουν θανατωθεί τα αιγοπρόβατα τους λόγω ευλογιάς.

Έως την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της, Κωστής Χατζηδάκης να έχει παρουσιάσει στην Κομισιόν, όπως δήλωσε ο ίδιος την περασμένη Παρασκευή (31.10.25) την αναθεώρηση του πλάνου για το ΟΣΔΕ μέσω του οποίου θα τρέξουν μελλοντικές Τακτικές επιδοτήσεις του νέου «ΟΠΕΚΕΠΕ», ώστε να υπάρχει συμφωνία για τα γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή πώς καταγράφονται τα χωράφια, πώς καταγράφονται τα ζώα και πώς γίνονται οι έλεγχοι.

Παράλληλα, την ίδια μέρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο «Κύρωση της από 23.10.2025 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς. Στόχος της ΠΝΠ αυτής (σ.σ. κάτι αντίστοιχο είχαμε να δούμε από τον καιρό της πανδημίας του κορονοϊού!) η επίσπευση κάθε διαδικασίας για την καταβολή Έκτακτων κρατικών ενισχύσεων προς τους πληττόμενους οικονομικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων κτηνοτρόφους.

Πιο αναλυτικά, τα δυο βασικά εργαλεία ενίσχυσης (τακτικής και έκτακτης) των αγροτο – κτηνοτρόφων θα έχουν ως εξής:

1. Τακτική ενίσχυση σε Αγρότες και Κτηνοτρόφους μέσω του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε σχέση πρώτα – πρώτα με πρώτο, τακτικό εργαλείο ενίσχυσης των αγροτο – κτηνοτρόφων, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, κος Χατζηδάκης αναφορικά μα την αναδιαμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ (ο οποίος πρέπει να λάβει ως μεθαύριο το πράσινο φως από την Κομισιόν), δήλωσε πως «αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκλειδώσουν οι (σ.σ. κοινοτικές) επιδοτήσεις».

«Χωρίς συμφωνία δεν θα έχουμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε και αν το κάνουμε είτε θα έχουμε πρόστιμα είτε μερική ή ακόμα και ολική ανατροπή των επιδοτήσεων. Κάτι που θα έβλαπτε πρωτίστως τους ίδιους τους αγρότες. Θα ήταν μια επιπόλαιη λογική στην οποία κανένας από την κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει».

Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως δήλωσε επίσης πως «Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι φέτος θα εφαρμοστεί μεταβατικό σύστημα για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 με διασταυρωτικούς ελέγχους, ενώ το 2026 θα τεθεί σε ισχύ νέο σύστημα με υποβολή των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις την άνοιξη αντί για το φθινόπωρο κάθε έτους.

Ανήγγειλε επίσης και κατανομή των κονδυλίων, που θα περισσέψουν, από τους “κατά φαντασίαν”, στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, η οποία θα γίνει -σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr – μέσω της μεταφοράς πόρων από τη βασική στη συνδεδεμένη χρηματοδότηση.

Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το μεταβατικό καθεστώς, που θα εφαρμοστεί το 2025, θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι και τις ζωοτροφές που αγόρασαν. «Αυτά θα είναι τα βασικά τεκμήρια για το μέγεθος της εκμετάλλευσης και τον αριθμό των ζώων, ώστε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσουμε», είπε. «Αν αποδειχθεί ότι τα ζώα είναι λιγότερα από αυτά που εμφανίζονταν έως τώρα, τα χρήματα που θα περισσέψουν θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς που δεν είχαν κατά φαντασίαν πρόβατα ή κατσίκια. Είναι τελικά ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Από το 2026 θα πάμε στο καινούργιο, σύγχρονο, διαφανές, ευρωπαϊκό σύστημα χωρίς ρίσκο για καινούργια πρόστιμα».

2. Έκτακτη ενίσχυση για όσους Κτηνοτρόφους πλήττονται οικονομικά από την ευλογιά

Το νομοσχέδιο με την ΠΝΠ την οποία κατέθεσε το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης την περασμένη Παρασκευή, προβλέπει πως:

Παραγωγοί που διατηρούν εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο πλήττεται από την επιζωοτία της ευλογιάς, αποζημιώνονται άμεσα για τα θανατωθέντα ζώα και για την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται λόγω της έξαρσης της επιζωοτίας. Από τις αποζημιώσεις αυτές αποκλείονται οι παραγωγοί που προέβησαν σε παράνομο εμβολιασμό των ζώων τους ή δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας.

Οι αποζημιώσεις είναι αφορολόγητες ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Πηγή: newsit.gr