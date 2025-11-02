Το αγκάθι των επιδοτήσεων και το “μπόνους” στους έντιμους του κάμπου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τα όσα συμβαίνουν από το περασμένο καλοκαίρι στο παρασκήνιο γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ «μοιάζουν περισσότερο με θρίλερ παρά με πολιτική συζήτηση», επισημαίνει αρμόδια πηγή στην εφημερίδα Καθημερινή και τον αρθρογράφο Σταύρο Παπαντωνίου.. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, που έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν, σε συνεργασία με τον Κώστα Τσιάρα, που προσπαθεί διαρκώς να κλείνει μέτωπα, βρίσκονται συνεχώς υπό την ασφυκτική πίεση των Βρυξελλών και την γκρίνια των βουλευτών της περιφέρειας που βλέπουν πως τα καφενεία έχουν αγριέψει. Τα αγκάθια των διαπραγματεύσεων για το «ξεκλείδωμα» των επιδοτήσεων είναι τα εξής:

Πρώτον, η Κομισιόν έχει διαμηνύσει από το καλοκαίρι πως δεν αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται οι αγροτικές εκτάσεις αλλά και τα ζώα. Με την Επιτροπή να έχει καταστήσει σαφές ότι πρέπει να υπάρξει νέος τρόπος καταμέτρησης, η Αθήνα μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια έπρεπε να βρει λύση. Η μέθοδος της καταγραφής μέσω ΑΤΑΚ – Αριθμός Ταυτότητας Αγροτεμαχίου Καλλιέργειας– έδωσε μια προσωρινή λύση, καθώς κάθε βοσκοτόπι πρέπει να διαθέτει αυτόν τον αριθμό. Το αίτημα ήταν της Κομισιόν και αποτέλεσε βασική αιτία των καθυστερήσεων στις πληρωμές, που έφερε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Πλέον το Μαξίμου προσανατολίζεται σε μια μόνιμη λύση, με την ΚΥΑ που θα φέρει αυτή την εβδομάδα στη Βουλή να προβλέπει μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί κανείς να δηλώνει βοσκοτόπι εκτός του νομού της εγκατάστασής του ή όμορου νομού. Ουσιαστικά η ΚΥΑ «εμμέσως καταργεί τη λεγόμενη τεχνική λύση», όπως λέει αρμόδια πηγή, που άφηνε παράθυρο ένας αγρότης από την Κρήτη να δηλώνει βοσκοτόπι π.χ. στα Γιάννενα. Ενδεικτικό πάντως της αυστηρότητας με την οποία αντιμετωπίζει πλέον η Επιτροπή την Αθήνα είναι πως έχει ζητήσει πολύ υψηλής ευκρίνειας φωτογραφίες των γεωτεμαχίων σε όλη τη χώρα, που σημαίνει πως πλέον θα ελέγχονται τα πάντα.

Δεύτερον, η Κομισιόν δεν αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο μετράμε στην Ελλάδα τα αιγοπρόβατα. Αρμόδια πηγή αναφέρει πως είναι δηλωμένα 13 εκατ. αιγοπρόβατα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι πάνω από 6 εκατ. Δηλαδή, ούτε τα μισά! Η κομπίνα μιας μερίδας του αγροτικού κόσμου είχε να κάνει με το γνωστό «σκουλαρίκι» στα αυτιά των ζώων, που έμπαινε και έβγαινε κατά το δοκούν. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στην πρόταση που θα κατατεθεί την ερχόμενη Τρίτη η Αθήνα προτείνει την κατάργηση αυτού του τρόπου καταμέτρησης και την εισαγωγή «βόλου» στην κοιλιά του ζώου. Ο «βόλος» είναι ψηφιακός, δεν αφαιρείται, ούτε μεταφέρεται, με αρμόδια πηγή να τον χαρακτηρίζει ουσιαστικά «τσιπ». Αυτό ωστόσο απαιτεί χρόνο και θα γίνει από το 2026. Φέτος για να αποφευχθούν φαινόμενα δήλωσης «εικονικών» αιγοπροβάτων θα υπάρξει αντιπαραβολή με τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος, κρέατος και αγοράς ζωοτροφών. «Δεν μπορεί κάποιος που δηλώνει χιλιάδες πρόβατα να πουλάει λίγο γάλα», σημειώνει στην «Κ» στέλεχος που είναι στην ομάδα ελέγχων.

Τρίτο αγκάθι αποτελεί η κατάργηση ουσιαστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ. Οπως ομολογείται, η μετάβαση απαιτεί ουσιαστικά «ένα νέο πληροφοριακό σύστημα» που πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή, με αποτέλεσμα σήμερα η ΑΑΔΕ να αργεί στις ταυτοποιήσεις και ως εκ τούτου και στις πληρωμές.

Στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο όταν έκλεισαν οι κάμερες, ο πρωθυπουργός σε μια αποστροφή του λόγου του είπε κάτι που δεν το ανέλυσε, αλλά όπως φαίνεται έκρυβε πίσω του ολόκληρο σχεδιασμό. «Θα δίνουμε περισσότερα λεφτά στους αληθινούς αγρότες και κτηνοτρόφους». Η φράση δεν ήταν σχήμα λόγου. Από τα 2,3 δισ. που είναι το ύψος των επιδοτήσεων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπολογίζει πως φέτος μετά τους ελέγχους θα διανεμηθούν περίπου 1,6 δισ. ευρώ, καθώς μετά τις διασταυρώσεις θα βρεθούν πολλοί μη δικαιούχοι. Τι θα γίνει με τα περίπου 700 εκατ. που θα μείνουν αδιάθετα; Ο Κώστας Τσιάρας έχει συζητήσει το θέμα με τις Βρυξέλλες. Τα χρήματα αυτά δεν θα επιστραφούν, καθώς η χώρα μας τα δικαιούται. Αυτό που σχεδιάζει το Μαξίμου και το έχει συζητήσει ήδη ο αρμόδιος υπουργός με τον πρωθυπουργό είναι αυτά τα χρήματα να δοθούν με τη μορφή της λεγόμενης «συνδεδεμένης επιδότησης», που έχει άμεση σχέση με την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος, σε όσους αγρότες, αποδεδειγμένα πλέον, έχουν δηλώσει πραγματική παραγωγή.

Πηγή: kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντωνίου στην Καθημερινή)