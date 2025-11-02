Το ζευγάρι από τη Θεσσαλία που κατακτά το διαδίκτυο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε μία κοινωνία η οποία “κολυμπά” βαθιά στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μόνο αξιοπερίεργο δεν είναι το γεγονός ότι ο κόσμος έχει βρει διόδους για να βιοπορίζεται – είτε εν μέρη, είτε εξ ολοκλήρου – από τη διαδικτυακή του παρουσία. Το λεγόμενο influencing, τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται με επιτυχία ένα λαρισαϊκό ζευγάρι… κατακτώντας το διαδίκτυο. Ο λόγος για την Ειρήνη και τον Λευτέρη!

Αναφορικά με την πρώτη, πρόκειται για το κορίτσι το οποίο έκανε εις διπλούν την εμφάνιση της στο επιτυχημένο τηλεοπτικό σόου, Greece Next Top Model, με την πρώτη της απόπειρα να λαμβάνει χώρα το 2019. Τρία χρόνια αργότερα παρουσιάστηκε ξανά στο πλατό, “κλέβοντας” τις εντυπώσεις των κριτών, οι οποίοι σε αμφότερες τις δύο περιπτώσεις στάθηκαν αρκετά στο ζήτημα των τατουάζ που κοσμούν το σώμα της.

Το σήμερα τη βρίσκει παντρεμένη με το Λευτέρη, έναν από τους πιο πετυχημένους personal trainers της πόλης, του οποίου η δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στον κλάδο της γυμναστικής. Κι αυτό διότι παρέα με τη σύζυγο του, είχαν την – εκ του αποτελέσματος – επιτυχημένη ιδέα να δημιουργήσουν έναν κοινό λογαριασμό στο Tik Tok, στον οποίο αναρτώνται κατά βάση – χιουμοριστικού τύπου βίντεο.

Ιδέα που τους προσέδωσε τεράστια προβολή, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται μέσω των αριθμών, μετρώντας πλέον κάτι παραπάνω από 215 χιλιάδες ακόλουθους και αθροιστικά περισσότερες από 15.5 εκατομμύρια προβολές! Όπως είναι λογικό και επόμενο, οι χορηγίες ήρθαν, με ουκ ολίγες εμπορικές επιχειρήσεις να επιθυμούν να διαφημιστούν μέσα από το account που φέρνει την επωνυμία Tilo & Nina! Μάλιστα η δραστηριότητα τους δε σταματά εκεί, καθώς το πιο πρόσφατο εγχείρημα ακούει στην επωνυμία Saltrims και δραστηριοποιείται στο διαδικτυακό εμπόριο καλοκαιρινών ενδυμάτων.

