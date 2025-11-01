Τρόμος στη Λάρισα: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε οικογένεια

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνελήφθη, χθες (31-10-2025) το μεσημέρι στη Λάρισα, στα όρια του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -1- ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εξύβριση, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, προχθές (30-10-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, ο δράστης μετέβη σε οικία ημεδαπής γυναίκας και εισήλθε σε αυτή, ενώ κατά την άφιξη της παθούσας με τα ανήλικα τέκνα της,στο πλαίσιο προσωπικών – οικονομικών διαφορών, την εξύβρισε και την απείλησε για τη ζωή της, κρατώντας τσεκούρι. Ακολούθως, η παθούσα απομακρύνθηκε με τα τέκνα της από το σημείο, ενώ ο δράστης αρχικά την ακολούθησε και έπειτα διέφυγε.

Κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων, ο δράστης εντοπίστηκε, κατά τη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην οικία συγγενικού του προσώπου στην οποία παρέμενε προκειμένου να μην συλληφθεί, κατά την οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε το προαναφερόμενο τσεκούρι.

Επιπλέον, συνελήφθη και το συγγενικό του πρόσωπο για το αδίκημα της υπόθαλψης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.