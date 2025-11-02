Τρόμος στη Θεσσαλία-32χρονη έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στιγμές τρόμου έζησε μια 32χρονη γυναίκα στη Λάρισα όταν το ασανσέρ πολυκατοικίας που μπήκε έπεσε ξαφνικά από τον τρίτο όροφο, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Το περιστατικό σύμφωνα με το Onlarissa, εκτυλίχθηκε σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, εκεί όπου βρέθηκε προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσκεψη σε φιλικό της σπίτι.

Ειδικότερα το συμβάν έγινε μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, όταν ο ανελκυστήρας στον οποίο βρισκόταν, έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο.

Η νεαρή γυναίκα από την πτώση του ασανσέρ υπέστ σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και δίνει την μάχη της έτσι ώστε να αποφευχθεί η επέμβαση, η οποία όμως είναι πιθανών να χρειαστεί να γίνει τελικά προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της.

Στο μεταξύ η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.