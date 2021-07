Χαρ. Μάνδρος: Ιατρική επανάσταση στην αντιμετώπιση της ηπατίτιδας

Ο Βόλος είχε καταγεγραμμένα πολλά περιστατικά ασθενών με ηπατίτιδα C

0 Shares Share Tweet

Η ηπατίτιδα είναι φλεγμονή του ήπατος. Η φλεγμονή είναι η αντίδραση ενός ιστού σε ερεθισμό ή τραυματισμό και γενικά οδηγεί σε πόνο, ερυθρότητα και οίδημα. Υπάρχουν πολλές αιτίες της ηπατίτιδας. Η ιογενής ηπατίτιδα προκαλείται από έναν ιό και μπορεί να είναι είτε οξεία (διαρκεί λιγότερο από έξι μήνες) ή χρόνια (διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες). Η ιογενής ηπατίτιδα μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο. Για την ηπατίτιδα μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη ο γνωστός παθολόγος, Διευθυντής Κλινικών Covid κ. Χαράλαμπος Μάνδρος, με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας που εορτάζεται στις 28 Ιουλίου. Ο κ. Μάνδρος ανέφερε πως ο Βόλος είχε πολλά καταγεγραμμένα περιστατικά ασθενών με ηπατίτιδα C, ενώ έκανε λόγο για ιατρική επανάσταση στην αντιμετώπιση της νόσου, την τελευταία 5ετία.

Η πανδημία του κορωνοϊού έβαλε φρένο στο επί έξι χρόνια εργαστήριο ηπατολογίας, που λειτουργούσε υπ’ ευθύνης του κ. Μάνδρου στο Νοσοκομείο Βόλου. Από τον περασμένο Νοέμβριο και λόγω του κορωνοϊού το ιατρείο δεν λειτουργεί, όμως τα χρόνια της λειτουργίας του είχε εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών.

Σύμφωνα με τον γνωστό και έμπειρο παθολόγο οι ιογενείς ηπατίτιδες είναι η Α, που είναι αρκετά κοινή και υπάρχει εμβόλιο, η Β και η C που απασχολούν κυρίως το ιατρικό προσωπικό, η Δ που προϋποθέτει τη Β για να αναπτυχθεί και υπάρχει και η Ε που παλιότερα εντοπίζονταν μόνο στην Αίγυπτο, αλλά πλέον υπάρχουν και αρκετά περιστατικά και στη Θεσσαλία.

«Κυρίως μας απασχολούν η B και η C. Ο Βόλος είναι μια περιοχή που είχε σε μεγάλο ποσοστό ασθενείς με ηπατίτιδας C. Ήταν μια πάθηση η οποία ήταν δυσθεράπευτη , τα φάρμακα που δίνονταν είχαν φοβερές παρενέργειες και είχαν μικρό ποσοστό ίασης ,όμως τα τελευταία 4-5 χρόνια έγινε μια επανάσταση σ’ αυτό το κομμάτι και πλέον οι ασθενείς με 2 και 3 μήνες αγωγής και παίρνοντας ένα μόνο χάπι, φτάνουν να θεραπευτούν σε ποσοστό 95-96% , ενώ τα φάρμακα αυτά δεν προκαλούν παρενέργειες», επεσήμανε ο κ. Μάνδρος, εκφράζοντας τη χαρά του ότι μπόρεσε να θεραπεύσει πολλούς ασθενείς που απευθύνθηκε στο ιατρείο ηπατολογίας.

» Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί υπάρχει εξέλιξη και υπάρχουν φοβερά εργαλεία στα χέρια του θεράποντα ιατρού», σχολίασε ο ίδιος σχετικά με τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση της πάθησης αυτής.

Όπως ανέφερε ο κ. Μάνδρος η ηπατίτιδα Β χαρακτηρίζεται ως πιο δύσκολη στην αντιμετώπισή της, γιατί είναι πολύ πιο μεταδοτική και το μόνο που καταφέρνουν οι γιατροί στις περισσότερες περιπτώσεις είναι να την θέσουν σε καταστολή χωρίς να τη θεραπεύσουν.

«Περιορίζουμε το ιικό φορτίο με τα φάρμακα για να περιορίσουμε τη βλάβη στο συκώτι , λίγες είναι όμως οι περιπτώσεις που καταφέρνει κάποιος να αρνητικοποιηθεί και να θεραπευτεί. Επειδή η κύρωση σχετίζεται με ηπατοκυτταρικό καρκίνο, η ηπατίτιδα Β περισσότερο, μπορεί να φτάσει σε καρκίνο, χωρίς να φτάσει στο στάδιο της κύρωσης. Αποκτά έτσι μεγάλη σημασία το κομμάτι του εμβολίου για την ηπατίτιδα Β , το οποίο ανήκει στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς αλλά είναι κρίμα να μένουν άνθρωποι ανεμβολίαστοι γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη η μετάδοση», είπε ο γιατρός, συμπληρώνοντας πως η μετάδοση είναι πολύ εύκολη και μπορεί να γίνει ακόμη κι όταν ένας πατέρας με έναν γιο χρησιμοποιούν το ίδιο ξυραφάκι.

Αναφορικά με τα αίτια εμφάνισης της ηπατίτιδας, ο κ. Μάνδρος σημείωσε πως μελέτες αλλά και η εικόνα των ασθενών δείχνουν συσχέτιση με συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες.

«Ένα μικρό μέρος ασθενών σχετίζονται με τον ΟΚΑΝΑ και πρόκειται για αιματογενή μετάδοση, αλλά από κει και πέρα νοσούν είτε άνθρωποι που είχαν μεταγγιστεί από τροχαία, είτε παλαιότερα από οδοντιάτρους που δεν γίνονταν σωστή αποστείρωση τη δεκαετία του 90, είτε από αιμοκάθαρση, είτε από ένα απλό τραύμα», είπε ο κ. Μάνδρος, επισημαίνοντας πως οι παραπάνω αιτίες μετάδοσης καταγράφονταν την δεκαετία του 90 κατά κύριο λόγο, μιας και πλέον τα ιατρικά δεδομένα έχουν αλλάξει και αυστηροποιηθεί.

Ο ίδιος τέλος σημείωσε πως ο μέσος όρος για να αναπτυχθεί κύρωση του ήπατος από ηπατίτιδα C χρειάζονται 20 χρόνια, γι’ αυτό και οι γιατροί θα πρέπει να δείχνουν αυξημένη ευαισθητοποίηση και να παρακολουθούν εργαστηριακά την πορεία τους ασθενούς.