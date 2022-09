Άξιον εστί: Το σχολείο της αριστείας και των βραβείων

20 έτη λειτουργίας συμπληρώνουν φέτος τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

44 Shares Share Tweet

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια άξιον εστί, διαβαίνοντας τον 20ό χρόνο λειτουργίας τους, εγκαινιάζουν μία νέα σχολική χρονιά, γεμάτη οράματα και υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους, θέτοντας ως προτεραιότητα την δημιουργική επαφή των παιδιών με την γνώση και τη ζωή, όπως επίσης και την μετεξέλιξή τους μέσα από την παιδεία σε μελλοντικούς ώριμους πολίτες.

Η χρονιά που εγκαινιάζεται αποτελεί την συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης περσινής σχολικής χρονιάς, κατά την οποία το παιδαγωγικό όραμα του άξιον εστί έγινε πράξη σε όλα τα επίπεδα. Την χρονιά που πέρασε, το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο άξιον εστί, παρά τις αντιξοότητες και τους περιορισμούς που έθεσε η πανδημία, εφάρμοσαν, μέσα από ένα πλούσιο και καλά οργανωμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα, μια εκπαίδευση στηριγμένη στις Αξίες, στην καλλιέργεια της αισθητικής και της κουλτούρας και στην ανάπτυξη Πολλαπλής Νοημοσύνης, μέσα από την δημιουργία «παραθύρων ευκαιριών» για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια που φοιτά στο Σχολείο.

Καινοτόμες και εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές

Η επιτυχία του Εκπαιδευτηρίου ξεκινά με τις καινοτόμες και εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε αυτό, την ταυτόχρονη ενίσχυση των σκληρών και των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών, όπως επίσης και την ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων μέσα από την Εκπαιδευτική Ρομποτική και την μέθοδο S.T.E.Α.M., όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν διαθεματικά τομείς της επιστημονικής γνώσης, δημιουργώντας δικά τους τεχνολογικά έργα. Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης αποτελεί εξίσου σημαντικό στόχο του εκπαιδευτηρίου και βασική επιδίωξη μέσα από την διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων.

Επιμορφωτικές συναντήσεις με τους γονείς

Η διαμόρφωση κλίματος καλής συνεργασίας με τις οικογένειες των μαθητών και των μαθητριών αποτελεί εξίσου παράγοντα της εύρυθμης λειτουργίας του Εκπαιδευτηρίου. Την περσινή σχολική χρονιά, το Εκπαιδευτήριο διοργάνωσε κύκλο διαδικτυακών επιμορφωτικών συναντήσεων για τους γονείς, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (ψυχολόγο, ειδικούς παιδαγωγούς) σε θέματα που άπτονται τόσο των αναπτυξιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών όσο και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται στην εκπαιδευτική καθημερινότητα, καθώς επίσης, και στην υποστήριξη και ενημέρωση των γονέων γύρω από θέματα που αφορούν την διαχείριση των παιδιών, το μεγάλωμά τους, τις αναπτυξιακές τους ανάγκες και τις οικογενειακές τους σχέσεις.

Γνωστική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Με σκοπό την συνεχή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί του άξιον εστί λαμβάνουν μέρος σε συνεχείς ενδοσχολικές και εξωσχολικές επιμορφώσεις. Την χρονιά που πέρασε, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης 400 ωρών και διάρκειας 9 μηνών με τίτλο «Εκπαιδευτές Ρομποτικής, S.T.E.Α.M. και νέων τεχνολογιών», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Η παράσταση Ερωτόκριτος

Με την μουσικοχοροθεατρική παράσταση «Ερωτόκριτος», που διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2022, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Εκπαιδευτηρίου ζωντάνεψαν μέσα από τον λόγο, την έκφραση, τον χορό και το τραγούδι ένα από τα σημαντικότερα έργα της κρητικής λογοτεχνίας και έκλεισαν τον κύκλο μιας υπέροχης σχολικής χρονιάς, γεμάτης με γνώσεις, αξίες, συναισθήματα και πολύτιμες εμπειρίες.

Απέσπασε κορυφαία βαθμολογία στην αξιολόγηση

Επιστέγασμα του μεγάλου και συστηματικού εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται στο Εκπαιδευτήριο άξιον εστί αποτέλεσε η κορυφαία βαθμολογία που απέσπασε στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη χρονιά πέρυσι. Άλλωστε, για το Εκπαιδευτήριο άξιον εστί, η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν είναι νέα, δεδομένου ότι υλοποιήθηκε πιλοτικά για πρώτη φορά το 2011 για το Νηπιαγωγείο και το 2012 για το Δημοτικό Σχολείο, όπου τέθηκαν οι βάσεις για εξωστρέφεια, συνέργεια και ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών παράλληλα με την διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Το εκπαιδευτήριο άξιον εστί, ως μελίσσι, επιτελεί το έργο του σε συνθήκες απόλυτης οργάνωσης, μέσα στις οποίες οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν το μέλι της ποιοτικής γνώσης, των διαπροσωπικών σχέσεων, της αυτοπραγμάτωσης και της συνεχούς εξέλιξης.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους ανθρώπους που στήριξαν το έργο της Εσωτερικής Αξιολόγησης το 2011, στην πιλοτική της εφαρμογή από το άξιον εστί: την κα Μαλαμίτσα Αικατερίνη και τον κ. Σδρόλια Κωνσταντίνο, τους τότε Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης, την κα Θάνου Αγγελική, την τότε Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Εκπαίδευση, όπως επίσης και την κα Καραγεώργου Ελένη, την τότε Σχολική Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης, που λειτουργούσε ως κριτική φίλη. Ευχαριστούμε επίσης τις τωρινές μας Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου, κα Φακίδου Αναστασία και κα Ξυνοπούλου Αφροδίτη, με τις οποίες εδώ και δύο χρόνια σχεδιάζουμε μια άλλη διάσταση στην εκπαίδευση. Τέλος, ευχαριστούμε τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια και οι οποίοι στηρίζουν το έργο του Εκπαιδευτηρίου, παίρνοντας μέρος στις Σχολές Γονέων και στα τμήματα Συμβουλευτικής και λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην μάθηση των παιδιών τους μέσα από την γόνιμη συνεργασία με το Σχολείο.

Βραβεία και διακρίσεις

Ο μεγάλος αριθμός βραβείων και διακρίσεων που απέσπασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά την σχολική χρονιά 2021-2022 αποτέλεσε τον καρπό του πολύτιμου δέντρου της γνώσης που εδώ και χρόνια φροντίζει και καλλιεργεί το Εκπαιδευτήριο. Την σχολική χρονιά 2021-2022, 3 μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου απέσπασαν διακρίσεις στον 5o εθνικό μαθητικό διαγωνισμό Φαντασίας και Κριτικής Ικανότητας του Οργανισμού «Χαρισμάθεια» με τίτλο «OutOfTheBoxChallenge». Στα πλαίσια του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού, 8 μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου προκρίθηκαν στην β’ φάση, ενώ από αυτούς 2 μαθητές απέσπασαν βραβείο. Στους διαγωνισμούς «Πυθαγόρας» και «Μικρός Ευκλείδης» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διακρίθηκαν 25 μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου. Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου συμμετείχαν σε εξετάσεις πιστοποίησης στην χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, με εξεταστικό κέντρο το άξιον εστί και απέκτησαν την πιστοποίηση Global Kids B. Σημαντική διάκριση για το Εκπαιδευτήριο αποτέλεσε η απόσπαση 2ης θέσης πανελλαδικώς στον Εθνικό Τελικό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, στην Open κατηγορία, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στην Αθήνα. Το Εκπαιδευτήριο βραβεύτηκε επίσης για τρίτη συνεχόμενη φορά, στα πλαίσια του Δικτύου των Οικολογικών Σχολείων, με την Πράσινη Σημαία, η οποία συνδέεται με την πιστοποίηση του Εκπαιδευτηρίου ως «Οικολογικού Σχολείου». Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου συμμετείχαν τον Ιούλιο του 2022 σε εξετάσεις πιστοποίησης στην αγγλική γλώσσα, με εξεταστικό κέντρο το άξιον εστί, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και το Cambridge Assessment English, και απέκτησαν πτυχία πιστοποίησης στην αγγλική γλώσσα. Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2022 το εκπαιδευτήριο βραβεύτηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ε-twinning. Οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού σχολείου υλοποίησαν το πρόγραμμα με τίτλο «My neighborhood, your neighborhood, neighborhoods of the world», συνεργάστηκαν με Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του εσωτερικού και του εξωτερικού, ανταλλάσσοντας καλές παιδαγωγικές πρακτικές, και απέσπασαν γι’ αυτό την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας (Quality Label).