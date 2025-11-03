Δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη για την κατασκευή του δίδυμου κυκλικού κόμβου στη Ν. Ιωνία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εάν γίνουν εργασίες είναι παράνομες σύμφωνα με την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων

Καμία μελέτη που να πληροί τα απαραίτητα κριτήρια δεν έχει υποβληθεί στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, προκειμένου να προχωρήσουν οι ενέργειες για την κατασκευή του δίδυμου κυκλικού κόμβου στη Νέα Ιωνία, όπως σχεδιάζει η δημοτική αρχή του Βόλου.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές από την υπηρεσία, μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κάποια ολοκληρωμένη μελέτη για το έργο από τον δήμο, και έτσι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις μπροστά από το Κοιμητήριο των Ταξιαρχών, που είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό μνημείο.

Παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει η προ μηνών δήλωση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη ότι τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας έχουν αποφανθεί για την κατασκευή του διπλού κυκλικού κόμβου, ότι δεν μπορεί να γίνει καθώς είναι παράνομη. Με την κατασκευή του κόμβου, σύμφωνα με την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, θα αποκλειστεί η δυνατότητα της ανεμπόδιστης πρόσβασης για τους πολίτες σε έναν χώρο, όπως το συγκεκριμένο κοιμητήριο, από τη στιγμή που πρόκειται για ένα μέρος με ιδιαίτερη σημασία για τους περισσότερους, λόγω της θρησκευτικής σημασίας που διαθέτει.

Πρόκειται για έναν χώρο προσευχής και περισυλλογής, που για να διατηρήσει ακέραια τα δύο αυτά στοιχεία δεν γίνεται να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο που σχεδιάζει ο δήμος. Επίσης οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως ό,τι έγγραφα έχουν κοινοποιηθεί από τις υπηρεσίες του δήμου, δεν έχουν συνταχθεί είτε από πολεοδόμο είτε από αρχιτέκτονα.

Να σημειωθεί πως ο νωρίτερα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του κόμβου στην οδό Παρασκευοπούλου ο δήμαρχος, Αχιλλέας Μπέος, είχε δηλώσει λίγο πριν το ερχόμενο Πάσχα θα ξεκινήσουν τα έργα για τον δίδυμο κυκλικό κόμβο μπροστά από το κοιμητήριο των Ταξιαρχών στη Νέα Ιωνία που θα ολοκληρωθούν τέλος του 2026 ή τις αρχές του 2027.

«Είτε φέρετε τον Τραμπ εδώ, όχι τον Μητσοτάκη, είτε τον Πούτιν, οι κόμβοι αυτοί θα γίνουν. Θα γίνουν όχι γιατί θέλουμε εμείς, γιατί είναι προς όφελος της πόλης και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίσει αυτό το έργο, ώστε η Ν. Ιωνία που τόσα χρόνια την είχαν στο περιθώριο να πάρει νέα μορφή και να συμπλεύσει στις εξελίξεις για τον Βόλο των ονείρων μας, όπως τον έχουμε σχεδιάσει.

Εμείς το 2026 θα ξεκινήσουμε αυτούς τους κόμβους και θα τους τελειώσουμε πολύ σύντομα, γιατί δεν είναι ούτε παράνομοι, ούτε εμποδίζουν, αντίθετα ενισχύουν το κυκλοφοριακό και ομορφαίνουν την ευρύτερη περιοχή», είπε ο δήμαρχος.