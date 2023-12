Διάκριση του δυναμικού της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΘ

Στο 32ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

20 Shares Share Tweet

Το επιστημονικό δυναμικό της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διακρίθηκε στο πλαίσιο του 32ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου, λαμβάνοντας τα βραβεία της καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης στη θεματολογία της ΧΑΠ και της ΠΦΥ. Αναφορικά με το πρώτο βραβείο, η Κατερίνα Κατσανάκη προχώρησε στην παρουσίαση των δεδομένων της μελέτης “Isolation and Charactirization of sputum exosomes in COPD patients” η οποία για τη διεξαγωγή της έχει λάβει τιμητική υποτροφία από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.