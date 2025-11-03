Ενίσχυση με υλικά πρώτης ανάγκης για τον «Εσταυρωμένο»

Οι ανάγκες πολλών συνανθρώπων μας οδηγούν το Δ.Σ. του Συλλόγου «Ο Εσταυρωμένος» σε μεγάλες αγορές, με σκοπό να στηρίξει εμπράκτως όλους εκείνους για τους οποίους μεριμνά.

Ο σύλλογος έλαβε και τακτοποίησε μια μεγάλη παρτίδα από φανελάκια, ανδρικά σλιπ και κάλτσες. Η αξία τους ανήλθε στο ποσό των 2.650 ευρώ.

Σε λίγες ημέρες, θα παραλάβει και μια μεγάλη ποσότητα σε σαπούνια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σαμπουάν κ.ά. για τα 450 ατομικά δέματα των κρατουμένων της περιοχής μας.

«Όλα αυτά κοστίζουν στον «Ε», αλλά αξίζει τον κόπο να γεμίσουμε τα χέρια κάποιων συνανθρώπων μας που τα έχουν ανάγκη. Μακάρι κάποιοι συμπολίτες μας να βοηθήσουν για να προσφέρουμε και τα μηνιαία οικονομικά βοηθήματα και υποτροφίες που ανέρχονται πάνω από 2.500 ευρώ κάθε μήνα» αναφέρεται σχετικά σε ανακοίνωση.

 

