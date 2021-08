Η Ορθοδοξία και οι «άλλοι» στην Ελλάδα του 2040

Τέσσερις στρογγυλές τράπεζες της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Επιτροπής Ελλάδα 2021

Κατά την επέτειο του εορτασμού των διακοσίων ετών από την ελληνική Επανάσταση του 1821, η Ελλάδα βρίσκεται, όπως και τότε, αντιμέτωπη με πλήθος προκλήσεων. Η Επανάσταση ήταν ένα ιστορικής σημασίας γεγονός, όπου συγκρούσθηκαν όχι μόνο διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά και πολιτιστικά συστήματα και πολιτικές κοσμοθεωρίες και κοινωνικές δυνάμεις, με επιπτώσεις που επέφεραν αλλαγές στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στις σημερινές συγκυρίες, η Ελλάδα, ως έθνος αλλά και ως κοινωνία, αντιμετωπίζει και πάλι δυναμικές μεταβολές σε μια εποχή επίσης ραγδαίων μετασχηματισμών τόσο στη Δύση, όσο και στην Ανατολή. Οι βεβαιότητες για το ρόλο της θρησκείας και του κράτους, για την παραγωγή και τη διανομή του πλούτου, για την πορεία της δημοκρατικής κουλτούρας και της φιλελεύθερης κοινωνικής και πολιτικής σκέψης στη Δύση και στην Ανατολή κλονίζονται και αναδιατάσσονται ταχύτατα.

Με αφετηρία τα θέματα αυτά, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου διοργανώνει, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Εθνικής Επιτροπής Ελλάδα 2021, τέσσερις στρογγυλές τράπεζες σε τέσσερις ελληνικές πόλεις, που εξετάζουν τον ρόλο της θρησκείας γενικότερα και της εν Ελλάδι Ορθοδοξίας ειδικότερα έναντι του «άλλου» με επίκεντρο την Ελλάδα κατά την επόμενη 20ετία, με την πρόθεση η συζήτηση αυτή να συμβάλει σ’ ένα βιώσιμο μοντέλο συνύπαρξης θρησκειών και πολιτισμών και τελικά σ’ ένα βιώσιμο κόσμο, ξεκινώντας από την περιοχή μας, δηλαδή τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων και της Μεσογείου όπως αυτός δυνάμει θα διαμορφωθεί έως το 2040.

Οι στρογγυλές αυτές τράπεζες είναι:

1.

Εμείς και οι άλλοι: Δεδομένα και προοπτικές για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Αθήνα, Ξενοδοχείο Caravel,

6 Σεπτεμβρίου 2021, 7.00 μ.μ.

Στη στρογγυλή τράπεζα παρεμβαίνουν οι:

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος

Γιώργος Πρεβελάκης (Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ)

Δημήτρης Μόσχος (Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ)

Βασιλική Γιακουμάκη (Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

Τη εκδήλωση συντονίζει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Η Ορθοδοξία και οι “άλλοι” στην Ελλάδα του 2040»

2.

Η διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο

Βόλος, Συνεδριακό Θεσσαλίας, Μελισσάτικα,

13 Σεπτεμβρίου 2021, 7.00 μ.μ.

Στη στρογγυλή τράπεζα παρεμβαίνουν οι:

Πασχάλης Κιτρομηλίδης (Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ)

Χαρίδημος Τσούκας (Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου)

Trine Stauning Willert (Honorary Research Fellow στο Κέντρο Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινχαμ και Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Κοπεγχάγης, Δανία)

π. Βασίλειος Θερμός (Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών)

Τη εκδήλωση συντονίζει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Η Ορθοδοξία και οι “άλλοι” στην Ελλάδα του 2040»

3.

Η εκκοσμίκευση του Κράτους και της κοινωνίας και η μαρτυρία της Εκκλησίας

Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Makedonia Palace,

20 Σεπτεμβρίου 2021, 7.00 μ.μ.

Στη στρογγυλή τράπεζα παρεμβαίνουν οι:

π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος (θεολόγος, κληρικός Ι. Μητροπόλεως Πρεβέζης)

Άρης Στυλιανού (Πρόεδρος και Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ)

Grace Davie (Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Exeter, Μεγάλη Βρετανία)

Παντελής Καλαϊτζίδης (Διευθυντής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Μέλος Δ.Σ. Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θρησκευτικών Επιστημών)

Τη εκδήλωση συντονίζει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Η Ορθοδοξία και οι “άλλοι” στην Ελλάδα του 2040»

4.

Το Ισλάμ στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Αλεξανδρούπολη, Ξενοδοχείο Εγνατία,

27 Σεπτεμβρίου 2021, 7.00 μ.μ.

Στη στρογγυλή τράπεζα παρεμβαίνουν οι:

Γιώργος Καλαντζής (Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

Mohamed Elzahabi (Πρόεδρος της Θρησκευτικής Επιτροπής του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών)

Nayla Tabbara (Διευθύντρια του Institute of Citizenship and Diversity Management at Adyan Foundation for Diversity, Solidarity and Human Dignity, Διδάκτωρ Θρησκευτικών Επιστημών στην École Pratique des Hautes Études, Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο του Saint-Joseph, Βηρυτός, Λίβανος)

Κατερίνα Μάρκου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης)

Τη εκδήλωση συντονίζει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Η Ορθοδοξία και οι “άλλοι” στην Ελλάδα του 2040» και χαιρετίζει ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος

Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι δίγλωσσες (ελληνικά και αγγλικά) και η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με τήρηση των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων. Θα υπάρχει επίσης ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (ο σύνδεσμος θα ανακοινωθεί τις ερχόμενες μέρες). Πληροφορίες στην Γραμματεία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, κ. Βαλίλα Γιαννουτάκη, τηλ. 2421093553 και info@acadimia.org