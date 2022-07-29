Οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ από το 2ο ΓΕΛ Βόλου

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Οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ, όπως ανακοινώθηκαν από το 2ο ΓΕΛ Βόλου:

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μητρώνυμο Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΟΝΙ ΕΡΙΑΛΝΤΙ ΚΟΣΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΑΒΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΥΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΑΠΘ ΒΑΡΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΤΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΖΑΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΩΜΑΪΤΣΑ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν. ΘΛΙΒΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΟΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΛΛΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΣΝΙΚ ΦΑΤΜΙΡΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΛΑΜΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΑΝΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ-ΧΡΟΝΑΚΗ ΦΟΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΤΩ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ ΜΠΑΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΠΕΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΡΑΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΝΤΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΔΟΞΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ. ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ ΠΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΥΛΙΟΥ ΛΑΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ. ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΘΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΠΦΩ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΤΣΑΤΙΡΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΑΠΘ ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΔΩΡΟΘΕΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΑΡΣΑΜΩ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΛΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΒΟΝΤΖΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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