Οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ από το ΓΕΛ Αγριάς

|ΑΓΑΠΗΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΑΞΑΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΓΚΟΡΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΔΗΜΟΥ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΖΥΛΑΛΙ
|ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΗΛΙΑΔΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΙΓΓΛΕΖΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΚΟΡΟΜΗΛΑ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΟΤΣΙΑΣΙ
|ΦΙΟΡΕΛΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΥΡΙΑΖΗ
|ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|ΣΜΥ
|ΚΥΡΙΑΖΗ-ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΖΑΡΑΚΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
|ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΓΓΙΤΣΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
|Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
|ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗ
|ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑ.ΜΑΚ.
|ΜΑΤΟΥΛΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΠΘ
|ΜΑΤΡΑΚΟΥ
|ΜΙΧΑΕΛΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΕΡΝΤΑΝΙ
|ΣΤΕΛΙΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΠΑΤΡΩΝΗ
|ΑΛΕΞΙΑ – ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΟΥΛΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΡΙΦΤΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΣΑΓΑΝΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|ΣΟΦΙΑ-ΖΩΗ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΟΠΑ
|ΤΕΡΠΟΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΤΣΙΛΟΠΑΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΥ
|ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ