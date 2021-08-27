Οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου

Δημοσιεύθηκε
6
Shares
Share
Tweet
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Σχολή Επιτυχίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΒΑΪΤΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΙΣΒΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ ΑΝΘΙΠΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΖΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΘΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΕΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΥΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΛΑΓΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΣΙΔΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020
ΒΑΪΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2019 
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΙΝΓΚΟΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΠΑΤΡΙΤΣΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΗΛΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΧΑΣΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ ΑΓΚΙΜ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ