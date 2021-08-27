Οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου

|Επώνυμο
|Όνομα
|Πατρώνυμο
|Σχολή Επιτυχίας
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΡΑΦΑΕΛΛΑ
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΒΑΪΤΣΗΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΒΙΣΒΙΚΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΓΕΡΜΑΝΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΥ
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΔΗΜΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΛΟΥΚΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΔΙΑΝΝΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ
|ΑΝΘΙΠΠΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΖΟΥΚΑ
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|ΣΕΡΑΦΕΙΜ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΘΑΝΟΥ
|ΣΤΑΥΡΕΝΙΑ
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΥ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΚΟΥΡΓΙΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΚΟΥΡΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
|ΚΩΣΤΙΜΠΑ
|ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΛΑΓΔΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΦΩΤΙΟΥ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΝΕΣΤΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΥΛΟΥ
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΜΠΑΡΑΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΥ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΡΕΝΤΖΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΣΙΔΕΡΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΣΤΕΦΑΝΟΥ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΕΛΠΙΝΙΚΗ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020
|ΒΑΪΤΣΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
|10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2019
|ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΑΧΙΛΛΕΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΜΙΝΓΚΟΛΛΑ
|ΙΩΑΝΝΑ – ΦΑΝΟΥΡΙΑ
|ΠΑΤΡΙΤΣΙΟ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΗΛΙΑΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΥΛΙΔΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΧΑΣΑΛΛΑ
|ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ
|ΑΓΚΙΜ
|ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)