Π. Μαλινδρέτος στο Ράδιο ΕΝΑ: «Δεν δεσμεύτηκε ο υπουργός Υγείας για τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού στο Νοσοκομείο Βόλου»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Θετικά τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Άδωνι Γεωργιάδη

Στον Βόλο βρέθηκε το περασμένο Σάββατο ο υπουργός Υγείας προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια του αγάλματος του μυθικού Ιάσονα στην παραλία, ωστόσο, αργότερα επισκέφτηκε το «Αχιλλοπούλειο» και συναντήθηκε με τον νέο διοικητή, Ανδρέα Μαζαράκη και με εκπροσώπους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο πρόεδρος των γιατρών του Νοσοκομείου Βόλου, Παύλος Μαλινδρέτος μέσω του Ράδιο ΕΝΑ και του Δημήτρη Καρεκλίδη, χαρακτήρισε την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ως θετική, καθώς είχε την καλή διάθεση να ακούσει τόσο τους γιατρούς, όσο και το προσωπικό. Εκείνοι από την πλευρά τους του έθεσαν το βασικό πρόβλημα της υποστελέχωσης του νοσηλευτικού ιδρύματος με προσωπικό και κυρίως νοσηλευτές, χωρίς να του παραθέσουν και τα υπόλοιπα ζητήματα. «Είπε ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει με 200 νοσηλεύτριες, αλλά θα είπε ότι θα έχει τον νου στον Βόλο για να τον βοηθήσει, γιατί οι ανάγκες που υπάρχουν είναι πολλές και τα κενά ξεπερνούν τα 100» επισήμανε ο κ. Μαλινδρέτος.

Παράλληλα του ζήτησαν να δημιουργηθεί στο «Αχιλλοπούλειο» ακτινοθεραπευτικό, λέγοντας πως θα το κοιτάξει χωρίς όμως να δεσμευτεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των γιατρών η δημιουργία ακτινοθεραπευτικού είναι μια κρίσιμη ανάγκη για όλο τον Νομό γιατί δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο στην περιοχή που να λειτουργεί κανονικά όλο τον χρόνο.

«Εμείς στον Βόλο δεν γκρινιάζουμε και πάντα αναζητούμε το καλύτερο για το νοσοκομείο, προσπαθώντας να βελτιωθεί. Ο υπουργός δεν κάθισε πολύ ώρα στη συνάντηση και προτιμήθηκε να του πούμε δύο πράγματα ώστε να τα κρατήσει στο μυαλό του για να βοηθήσει, παρά να τον «βομβαρδίσουμε» με 100 μικροπράγματα και τελικά να πει ότι δεν θα λυθούν» είπε ο κ. Μαλινδρέτος και εξήγησε ότι ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η έλλειψη φυσίατρου στο νοσοκομείο, με τον νέο διοικητή να φαίνεται να προωθεί προς λύση το ζήτημα. Καταλήγοντας είπε ότι από την περίοδο της πανδημίας είχαν αναγκαστεί όλες οι κυβερνήσεις των κρατών της Ευρώπης να προχωρήσουν σε αναβάθμιση και επέκταση των ΜΕΘ με σκοπό να δημιουργηθούν περισσότερα κρεβάτια. Έτσι στο Νοσοκομείο του Βόλου θα υπάρξει ενίσχυση με δύο επιπλέον κλίνες, ωστόσο, θα απαιτηθεί επιπλέον προσωπικό ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Γιώργος Στεργίου