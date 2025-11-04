Π. Πέρκα στο Ράδιο ΕΝΑ: «Αφέθηκε στην τύχη του με ευθύνη της κυβέρνησης ο πρωτογενής τομέας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη σε πολλαπλά σκάνδαλα

Σε προανακριτικές θα παραπεμφθεί το μισό υπουργικό συμβούλιο σύντομα, καθώς τα σκάνδαλα είναι πολλά, ενώ αποτελεί ευτύχημα πως έχει παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, η οποία θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα στον Βόλο στο πλαίσιο ενημέρωσης της οργάνωσης του κόμματος, ενόψει του συνεδρίου. Σχολιάζοντας μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη τις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών γιατρών για το clow back, υπογράμμισε ότι σε όλο το κομμάτι της υγείας και σε αυτό των μισθών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αναφερόμενη στο θέμα των αποκαταστάσεων από τις θεομηνίες το 2023 σε επίπεδο Θεσσαλίας, η κ. Πέρκα επισήμανε πως και με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση έχουν υποβάλει πολλές ερωτήσεις και για την αποκατάσταση των υποδομών και τις αποζημιώσεις. Είχαν επισκεφθεί τη Θεσσαλία βλέποντας την τρομακτική κατάσταση που υπήρχε, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η κλιματική κρίση είναι σε ισχύ και χρειάζεται το κράτος να παρεμβαίνει πραγματοποιώντας τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά και άλλα έργα.

«Δεν υπήρχαν στη Θεσσαλία, χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και είχε αφεθεί στην τύχη, με την κατάσταση να παραμένει ίδια, σχεδόν τρία χρόνια μετά. Η κριτική που ασκούμε στην κυβέρνηση δεν αποτελεί γκρίνια, αλλά είναι πολύ ουσιαστική. Η πολιτεία θα πρέπει να σταματήσει τα έργα βιτρίνας και να ασχοληθεί με αυτά που προλαμβάνουν καταστάσεις, βοηθούν την καθημερινότητα των πολιτών, βάζοντας πάνω από όλα την ασφάλεια. Βλέπουμε πως το Ταμείο Ανάκαμψης που αποτελούσε μια πολύ καλή ευκαιρία για να αποκατασταθούν οι ζημιές και να γίνουν τα απαραίτητα έργα έχουν διανεμηθεί σε ημέτερους. Δηλαδή τα πρώτα 2,5 δισ σε 10 εταιρείες, ενώ το χειρότερο είναι πως πολλά έργα έχουν απενταχθεί, είτε γιατί δεν προλάβανε να ολοκληρώσουν μελέτες είτε δεν ήθελαν. Το κράτος πρέπει να θωρακιστεί και οι πολίτες να είναι ασφαλείς» υπογράμμισε χαρακτηριστικά η κ. Πέρκα. Η βουλευτής Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, αναφέρθηκε και στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, λέγοντας πως το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, αλλά ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια, ενώ είχε εμφανιστεί και πάλι στο παρελθόν στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά δεν επεκτείνονταν επειδή γινόντουσαν έλεγχοι.

Πλέον η ασθένεια εξαπλώθηκε παντού με τους κτηνοτρόφους να έχουν απόλυτο δίκιο να προχωρούν σε κινητοποιήσεις γιατί δεν αποζημιώνονται όπως πρέπει. Σύμφωνα με την ίδια υπάρχει ο κίνδυνος της επισιτιστικής κρίσης, γιατί αν οι αγρότες αφήσουν τα χωράφια και οι κτηνοτρόφοι τα ζώα, θα πληγεί όλη η κοινωνία. «Δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας αφέθηκε στη μοίρα και στην τύχη του και θα πρέπει να σκύψουν πάνω σε αυτό. Έχουμε και την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέποντας τις αγρότισσες με τα Φεράρι, τους χασάπηδες και τους φραπέδες, ενώ οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να επιβιώσουν» υποστήριξε η κ. Πέρκα. Δήλωσε πως και στο παρελθόν υπήρξαν στρεβλώσεις, αλλά από το 2019 έως και το 2023 δεν έχει προηγούμενο και αν δεν υπήρχε Ευρωπαία εισαγγελέας δεν θα γνωστοποιούνταν ποτέ το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Πρόσθεσε πως μόνιμη τακτική της κυβέρνησης είναι να θεωρεί πως παντού υπάρχει διαχρονικότητα, όπως στα Τέμπη. «Μαθαίνουμε πως θα έρθει και άλλη δικογραφία στη Βουλή και θα αφορά τον κ. Τσιάρα και σε λίγο το μισό υπουργικό συμβούλιο θα περνάει από προανακριτικές και θα πρέπει να πας στη δικαιοσύνη συνέχεια» είπε.

Ανοιχτοί σε συνεργασίες

Η κ. Πέρκα αναφέρθηκε και στις προετοιμασίες για το συνέδριο της Νέας Αριστεράς, λέγοντας πως έχουν γίνει πολύ καλές προτάσεις για τα οικονομικά θέματα και την κοινωνία, με την πρόταση του κόμματος να στρέφεται κατά των ιδιωτικοποιήσεων, κατά των ελίτ που συσσωρεύουν τον πλούτο και αποτελεί σοβαρό πρόγραμμα που συζητείται με τις οργανώσεις. Η κ. Πέρκα δεν απέκλεισε συνεργασία με άλλο πολιτικό σχηματισμό που ανήκει στην Αριστερά, πάντα όμως σε προγραμματική βάση. «Θα ανοίξουμε κουβέντα σε όλα τα κόμματα και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα, καθώς το ΠΑΣΟΚ μιλά για αυτόνομη κάθοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδιαλύεται μετά από το υποτιθέμενο κόμμα του κ. Τσίπρα. Το θέμα είναι να μείνει ο πυρήνας της Αριστεράς σε αυτή τη συγκυρία με τους πολέμους και τη φτώχεια, κάτι που πιο κρίσιμο από ποτέ. Έχουμε οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, με πολύ υψηλό πολιτικό επίπεδο» κατέληξε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Γιώργος Στεργίου