Πάγωσε την Μαγνησία ο θάνατος 44χρονου- Οι πόνοι και η κατάρρευση μπροστά στα μάτια της μητέρας του

Σε σοκ οικογένεια, συγγενείς και φίλοι

Ένα τραγικό γεγονός συγκλόνισε χθες το πρωί τον Βόλο και το Βελεστίνο, με τον ξαφνικό θάνατο του 44χρονου Κωνσταντίνου Αποστολίνα. Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος είχε πρόσφατα επιστρέψει από τη Μύκονο, όπου εργαζόταν για τη σεζόν, κατέρρευσε στο σπίτι της μητέρας του, η οποία τον βρήκε αναίσθητο και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου Βόλου, ο 44χρονος δεν επανήλθε στη ζωή. Η αιτία του θανάτου του θα προσδιοριστεί μετά από νεκροψία – νεκροτομή, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος είχε νιώσει νωρίτερα ενοχλήσεις, τις οποίες όμως δεν θεώρησε σοβαρές και αρνήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, παρά τις παροτρύνσεις της μητέρας του.

Ο 44χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και εργαζόταν για χρόνια ως οδηγός τουριστικών οχημάτων σε νησιά των Κυκλάδων. Η επιστροφή του στον Βόλο ήταν προγραμματισμένη για να συναντήσει συγγενείς και φίλους, ωστόσο η μοίρα του επιφύλασσε μια τραγική κατάληξη.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη, ιδιαίτερα στο Βελεστίνο, τόπο καταγωγής του, και επανέφερε μνήμες από την πρόωρη απώλεια του πατέρα του σε τροχαίο ατύχημα, όταν ο ίδιος ήταν σε μικρή ηλικία. Η οικογένεια και οι φίλοι προσπαθούν να αντέξουν το σοκ και να στηρίξουν τη μητέρα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.