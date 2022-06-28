Ποιοι αρίστευσαν απ΄το 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 14000-15000
ΔΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΝΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 15200-15500
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 15800-16700
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 16000-16700
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 14000-15400
ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 15700-16900
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14840-15900
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 12600-14200
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