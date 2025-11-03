Προειδοποιήσεις ενόψει της κακοκαιρίας από το Λιμεναρχείο Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις Σποράδες και κυρίως στη Μαγνησία από το απόγευμα της Τρίτης 4/11 έως το μεσημέρι της Τετάρτης 5/11.

Έτσι συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης και να μην αποπλεύσουν κατά το χρόνο ισχύος του δελτίου.

Οι κολυμβητές συστήνεται όπως αποφεύγουν το μπάνιο.

Ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους, και να αποφύγουν την δραστηριοποίηση κατά τον χρόνο ισχύος του δελτίου.

Ενώσεις ρυμουλκών πλοίων και εθελοντικές οργανώσεις ενημερώνονται για την ετοιμότητά τους προς παροχή συνδρομής σε περίπτωση περιστατικού στη θάλασσα.

Ναυτικοί πράκτορες παρακαλούνται για την ενημέρωση των πλοιάρχων των πλοίων που πρακτορεύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου (τηλ: 2421353800 & 108).