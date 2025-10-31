Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: Μικροδάνεια για Ανάκαμψη από Φυσικές Καταστροφές στη Θεσσαλία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στηρίζει, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχοντας στο νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Σκοπός του Ταμείου είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, ανεξαρτήτως του αν έχουν υποστεί υλικές ζημιές από τα φυσικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Το Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές, υπό την διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προγράμματος (ΕΚΤ+).

Μέσω του Ταμείου θα χορηγηθούν συγχρηματοδοτούμενα δάνεια ύψους από €3.000 έως €25.000 διάρκειας από 12 έως 96 μήνες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 6 μήνες, με σκοπό την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης με δυνατότητα κάλυψης και επενδυτικών δαπανών έως το 40% του δανείου.

Το 75% του κεφαλαίου των δανείων παρέχεται άτοκα από το Ταμείο και το υπόλοιπο 25% από την Τράπεζα με ευνοϊκό επιτόκιο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι επιχειρήσεις, που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον 1 έτος πριν την υποβολή της αίτησης στο ΟΠΣΚΕ.

Για την καταχώρηση της αίτησης στο ΟΠΣΚΕ η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει το επιχειρηματικό της σχέδιο στην Πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ επιλέγοντας την Τράπεζα Θεσσαλίας καθώς και να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της στην Πλατφόρμα ESG Tracker της ΕΑΤ.

Τα αρμόδια στελέχη του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.