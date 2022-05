Το 1ο Γυμνάσιο Βόλου πραγματοποίησε « ένα παραμυθένιο ταξίδι στην FIN(E)LAND»

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το 1ο Γυμνάσιο Βόλου ως ανθρωπιστικός θεσμός που μεταδίδει τις αρχές της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής ομόνοιας και ειρήνης συμμετέχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με θέμα «Learning to live together in Peace and Harmony». Τρεις καθηγητές και τέσσερις μαθητές του σχολείου ταξίδεψαν από 8 έως 14 Μάϊου 2022 στο Siilinjarvi της Φινλανδίας. Συνολικά 50 μαθητές και 23 καθηγητές από σχολεία της Ελλάδας, Ολλανδίας, Αγγλίας, Ισπανίας και Τουρκίας υλοποίησαν δράσεις με επίκεντρο την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα της δημοκρατικής διαχείρισης και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο κάστρο της Salvollina, στο μουσείο δάσους του Lusto και ημερήσια εκδρομή σε camp του Kuopio.

Σε όλες τις δραστηριότητες μαθητές και μαθήτριες μυήθηκαν στο φιλανδικό τρόπο ζωής, έμαθαν για τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας περικυκλωμένοι από τις εκατοντάδες λίμνες της περιοχής. Καθημερινά υπήρχε συμμετοχή σε εργαστήρια, απόλυτα προσαρμοσμένα στο φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος, που είναι και οι βασικοί στόχοι του φιλανδικού σχολείου. Οι καθηγητές παρακολούθησαν σεμινάρια με θέμα το φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα που σαν φιλοσοφία έχει την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή, παρέχοντας αξιοκρατική αξιολόγηση και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολύπλευρη εκπαίδευση και στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων.

Εντύπωση προκάλεσε η εξαιρετική φιλοξενία της φιλανδικής ομάδας στην τελευταία συνάντηση για την ολοκλήρωση του προγράμματος, γεγονός που έφερε συναισθήματα χαράς, συγκίνησης και υπόσχεσης για συνέχιση της συνεργασίας και στο μέλλον με την υλοποίηση νέων προγραμμάτων.

Ήδη το 1ο Γυμνάσιο Βόλου υλοποιεί 4 προγράμματα ERASMUS+ και 2 αδελφοποιήσεις με σχολεία της Γερμανίας και της Κύπρου, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία αδελφοποιήσεων και συμμετοχής σε νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα για τα επόμενα σχολικά έτη.