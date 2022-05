Το 1ο Γυμνάσιο Βόλου υποδέχτηκε μαθητές από Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με θέμα την διαφορετικότητα

Την εβδομάδα 3 έως 9 Απριλίου 2022 το 1ο Γυμνάσιο Βόλου υποδέχτηκε αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών και μαθητών από 2 σχολεία της Ισπανίας, ένα της Πορτογαλίας και ένα της Ιταλίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «All Different, All the Same». Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας, ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ενσυναίσθησης με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη των λαών, αρχές που πρεσβεύει το σχολείο μας ως ανθρωπιστικός θεσμός που μεταδίδει τις αρχές της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.

Η συνάντηση ξεκίνησε με τη διαμονή των φιλοξενούμενων χωρών στην Αθήνα, όπου και επισκέφθηκαν τον Παρθενώνα και το Μουσείο της Ακροπόλεως, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Οι δράσεις του προγράμματος συνεχίστηκαν στην πόλη του Βόλου, όπου και υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στοχευμένες στη θεματολογία του προγράμματος. Στην προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι διαστάσεις της διαφορετικότητας, κάθε μετακίνηση αποσκοπεί σε συγκεκριμένη θεματολογία, πάνω στην οποία συνεργάζονται όλα τα σχολεία. Στον Βόλο οι μαθητές και οι μαθήτριες εστίασαν στο θέμα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, έγιναν εργαστήρια δημιουργικότητας, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάχθηκαν τη ήθη και έθιμα του Ελληνικού Πολιτισμού στον κύκλο του χρόνου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 2 εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Μακρυνίτσα και στα Μετέωρα.

Συνολικά 64 μαθητές και 20 καθηγητές Έλληνες και ξένοι συνεργάστηκαν αρμονικά και ανταλλάξαν πολύτιμες εμπειρίες. Όλες οι εργασίες και οι δράσεις υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία και τηρήθηκαν τα μέτρα πρόληψης κατά του covid-19. Δραστηριότητες αυτού του χαρακτήρα κρίνονται από το σύνολο της σχολικής κοινότητας ιδιαίτερα σημαντικές για την παιδεία των μαθητών και μαθητριών στην εποχή μας. Ιδιαίτερο ενθουσιασμό ένιωσαν οι μαθητές των άλλων χωρών από την άψογη φιλοξενία των ελληνικών οικογενειών.

Η συνάντηση της ομάδας στο Βόλο ήταν και η τελευταία συνάντηση για την ολοκλήρωση του προγράμματος, γεγονός που έφερε συναισθήματα χαράς, συγκίνησης και υπόσχεσης για συνέχιση της συνεργασίας και στο μέλλον με την υλοποίηση νέων προγραμμάτων. Ήδη το 1ο Γυμνάσιο Βόλου υλοποιεί 4 προγράμματα ERASMUS+ και 2 αδελφοποιήσεις με σχολεία της Γερμανίας και της Κύπρου.

Αρωγοί στις δράσεις του σχολείου, τους οποίους το σχολείο και ευχαριστεί, που προάγουν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση ήταν:

ΕΨΑ Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών

Εταιρεία Τυροκομικών προϊόντων ΦΛΕΓΓΑ

Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Δήμου Βόλου

ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Βόλου

Σημαντικός και μόνιμος υποστηρικτής ο Διευθυντής του σχολείου κ. Καραφέρης Ιωάννης και ο Σύλλογος Διδασκόντων που στηρίζουν τις διαδικασίες και τις δράσεις του σχολείου.