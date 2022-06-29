Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος- Ο Αθ. Συριανός νέος πρόεδρος

Συγκροτήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, μετά τη διενέργεια αρχαιρεσιών που προηγήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
|ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
|ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΑΒΕΕ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|AGROLAND AE- ΑΦΟΙ ΧΡ ΚΑΤΣΗ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
|UNIPAK HELLAS CENTRAL ΑΕ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ
|ELIKON LOGISTICS Ι.Κ.Ε.
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|ΤΣΑΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΕΨΑ ΑΕ
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
|ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
|ΣΗΛΜΑΝ ΑΕ
|ΤΑΜΙΑΣ
|ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΕΦΟΡΟΣ
|ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|PROJECT ζ ΙΚΕ
|ΕΦΟΡΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ
|ΕΦΟΡΟΣ
|ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
|ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
|ΕΦΟΡΟΣ
|ΜΠΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|CENTAUR TECHNOLOGIES MIKE
|ΕΦΟΡΟΣ
|ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ
|ΕΦΟΡΟΣ
|ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ
|ΕΦΟΡΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
|ANTOPACK AE
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
|H.B. FULLER ΑΒΕΕ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|COLD SIN AE
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΕ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝ
|SOVEL AE
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ
|ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ
|ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. ΣΕΒ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ
|ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΒ
Η νέα Διοίκηση αποτελείται , όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά από τον Σύνδεσμο, από σημαντικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής εμβέλειας του Συνδέσμου.
Στη νέα σύνθεση περιλαμβάνονται επανεκλεγέντα μέλη, των οποίων η θητεία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς βεβαίως και νεοεκλεγέντες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο και στα μέλη του.
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