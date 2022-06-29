Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος- Ο Αθ. Συριανός νέος πρόεδρος

Δημοσιεύθηκε
0
Shares
Share
Tweet

Συγκροτήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, μετά τη διενέργεια αρχαιρεσιών που προηγήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΑΒΕΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ AGROLAND AE- ΑΦΟΙ ΧΡ ΚΑΤΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ UNIPAK HELLAS CENTRAL ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ ELIKON LOGISTICS Ι.Κ.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΨΑ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΗΛΜΑΝ ΑΕ
ΤΑΜΙΑΣ ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PROJECT ζ ΙΚΕ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ
ΕΦΟΡΟΣ ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΕΦΟΡΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ CENTAUR TECHNOLOGIES MIKE
ΕΦΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ
ΕΦΟΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ
ΕΦΟΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ANTOPACK AE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΛΥΔΙΑ  H.B. FULLER ΑΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ COLD SIN AE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝ SOVEL AE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. ΣΕΒ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΒ

 

Η νέα Διοίκηση αποτελείται , όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά από τον Σύνδεσμο, από σημαντικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής εμβέλειας του Συνδέσμου.

Στη νέα σύνθεση περιλαμβάνονται επανεκλεγέντα μέλη, των οποίων η θητεία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς βεβαίως και νεοεκλεγέντες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο και στα μέλη του.

 

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ