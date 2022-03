Το Παγκύπριο 1ο Γυμνάσιο Βόλου στην Πορτογαλία μέσω προγράμματος Erasmus+

Με θέμα ‘’All different all the same’’

Μαθητές του ταξίδεψαν στην Πορτογαλία από τις 8 έως τις 12 Μαρτίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ με θέμα ‘’All different all the same’’ που υλοποιεί το σχολείο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση όλες οι αποστολές των χωρών (Ισπανία, Πορτογαλία Ιταλία, Ελλάδα) που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασαν εργασίες με θέμα τον ‘’Διαδικτυακό εκφοβισμό’’(cyber bullying), ευαισθητοποιήθηκαν και έμαθαν τον τρόπο αντιμετώπισής του.

Οι μαθητές/τριες γνώρισαν το εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας και είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το πανέμορφο Gaviao, τον ποταμό Τάγο, το Belver με το επιβλητικό κάστρο του και την εντυπωσιακή Λισαβόνα.

Πλούσιο σε βιωματικά εργαστήρια το πρόγραμμα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών μέχρι την τελευταία ημέρα. Οι βιωματικές δράσεις βοήθησαν να αναπτυχθούν φιλικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών όλων των αποστολών και να εργαστούν αρμονικά με μεγάλη προθυμία προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος.

Οι μαθητές/τριες φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες κι έτσι είχαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να δουν από κοντά την κουλτούρα και τις συνήθειες ενός λαού πολύ φιλικού και πρόσχαρου.

Τους μαθητές/τριες της Α΄τάξης , Σιάσιο Δημήτρη, Βλειώρα Σπύρο, Τσιάνο Γεώργιο, Βογιαντζή Παρασκευά, Σουγιά Σπυριδούλα, Παπαποστόλου Ραφαέλλα και Καραλή Δήμητρα συνόδευσαν οι καθηγήτριες του σχολείου Χρηστίδη Ελένη ΠΕ11 και Ξυραφάκη Σοφία ΠΕ82.

Τις αντίστοιχες αποστολές πρόκειται να φιλοξενήσει το σχολείο στο διάστημα 3/4/22 – 9/4/22.

Για κάθε τάξη υπάρχει διαφορετικό πρόγραμμα erasmus και διαφορετική θεματολογία ανάλογα με τους στόχους που καθορίζει το σχολείο μας.

Οι μαθητές πλημμυρισμένοι από εικόνες και εμπειρίες ετοιμάζονται να ανταποδώσουν την υπέροχη φιλοξενία, να αναδείξουν τις ομορφιές του τόπου μας καθώς και το εκπαιδευτικό μας σύστημα για μια δημιουργική συνεργασία πάνω στην αποδοχή της διαφορετικής κουλτούρας και πολιτισμού των μαθητών στα σχολεία. Για το λόγο αυτό έχει ετοιμαστεί ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για την υποδοχή και τη φιλοξενία των ξένων αποστολών.

Σημαντικός και μόνιμος υποστηρικτής ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων , ο Δ/ντής Ιωάννης Καραφέρης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Παγκύπριου 1ου Γυμνασίου Βόλου που στηρίζουν τις διαδικασίες και τις δράσεις του σχολείου