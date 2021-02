Τρία ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+ υλοποιεί το Γυμνάσιο Ιωλκού

1 Shares Share Tweet

Το Γυμνάσιο Ιωλκού κατά το σχολικό έτος 2020-2021 υλοποιεί τρία ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «συγκεκριμένα:

A) η υλοποίηση του πρώτου προγράμματος με τίτλο «STEAM BY STEAM» ξεκίνησε το σχολικό έτος 2019-2020. Τον Ιανουάριο του 2021 παρουσιάσαμε στη σχολική κοινότητα και τους Ευρωπαίους εταίρους τα projects που εκπονήσαμε:

α) Κατασκευή και στολισμός Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

και

β) Πέτρινα Γεφύρια.

Λόγω της πανδημίας οι εργασίες μας παρουσιάστηκαν μέσω της πλατφόρμας ZOOM και -κατά γενική ομολογία- η όλη προσπάθεια στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

B) το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο «BACK TO OUR ROOTS» υλοποιείται κατά το τρέχον σχολικό έτος με τη συμμετοχή 4 χωρών : Ιταλία – Μάλτα – Ισπανία και Ελλάδα.

Γ) το τρίτο πρόγραμμα με τίτλο «HEALTHY MIND- HEALTHY ENVIRONEMENT – HEALTHY BODY» υλοποιείται επίσης κατά το τρέχον σχολικό έτος με τη συμμετοχή 5 χωρών: Λιθουανία- Πολωνία- Βουλγαρία- Ιταλία και Ελλάδα

Οι εμπειρίες από την έως τώρα συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μοναδικές. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε και η Διευθύντρια του Γυμνασίου Ιωλκού, κα. Μπαλαμώτη Ευαγγελία: «Μόνο θετικά μπορούμε να αποκομίσουμε από τη συμμετοχή μας σε αντίστοιχα προγράμματα. Στόχος μας είναι να δίνουμε ως σχολική κοινότητα κάθε χρόνο το παρόν σε ευρωπαϊκά προγράμματα δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας με την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τις νέες ιδέες και τους ανθρώπους της σύγχρονης Ευρώπης. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στη νέα γενιά των Ευρωπαίων πολιτών, των μαθητών μας».

Υλικό και πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο: www.gymiolkou.gr