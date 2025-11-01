Βολιώτες φωνάζουν κατά της επένδυσης LNG στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ιάσονα (βίντεο)

Συνθήματα και φωνές διαμαρτυρίας
Κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του Ιάσονα στο Βόλο, πολίτες φώναζαν συνθήματα κατά της επένδυσης του LNG. Οι Βολιώτες εξέφρασαν με δυναμικό τρόπο την ανησυχία τους για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του έργου, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης κατά της ανάπτυξης της ενεργειακής εγκατάστασης στην περιοχή.

