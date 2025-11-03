Βόλος: Συγκέντρωση δωροεπιταγών και τροφίμων για τέσσερις περιπτώσεις αναξιοπαθούντων από την Ομάδα Αλληλοβοήθειας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συγκέντρωση δωροεπιταγών και τροφίμων ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου η Ομάδα Αλληλοβοήθειας Βόλου προκειμένου να στηρίξει τέσσερις περιπτώσεις συνανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Συγκεκριμένα η πρώτη περίπτωση αφορά άνεργη μονογονέα με βρέφος, η οποία βγήκε από περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας.

Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με ανασφάλιστη μονογονέα με παιδάκι, με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, η τρίτη αφορά ηλικιωμένη με προβλήματα υγείας η οποία ζει χωρίς εισόδημα και ρεύμα και η τελευταία ανήμπορη ηλικιωμένη η οποία επιβιώνει μόνο με το ΚΕΑ.

Όπως αναφέρεται επίσης είναι πολλοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε τεράστια ανάγκη και διαβιούν σε συνθήκες ακραίας ακρίβειας.

Τα σημεία όπου συγκεντρώνονται οι δωροεπιταγές είναι το φωτοτυπείο «Εντυπώσεις», Τάκη Οικονομάκη 11Δ, σε ώρες καταστημάτων, ενώ δωροεπιταγές και τρόφιμα συγκεντρώνονται στη Λαϊκή Συνέλευση Αγίου Νεκταρίου, Θεοφίλου 9 Α (παράδρομος) στη Νέα Ιωνία κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ.