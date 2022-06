Ξεκίνησε η 7η συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο σε Θεσσαλία και Στ. Ελλάδα στον Βόλο

2 Shares Share Tweet

Από σήμερα 3 έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 πραγματοποιείται στον Βόλο η 7η συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2018-2021, που διοργανώνουν από κοινού Περιφερειακές και ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας.

Στο συνέδριο, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμμετέχουν πολλοί Έλληνες και ξένοι ερευνητές, οι οποίοι θα ανακοινώσουν όλα τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας των τελευταίων τεσσάρων ετών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 / SATURDAY JUNE 4, 2022

(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αμφιθέατρο ΚΟΡΔΑΤΟΥ

University of Thessaly, Kordatos amphitheatre)

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ

A ΣΥΝΕΔΡΙΑ [παράλληλη συνεδρία με «Πηγές/Επιγραφικά» στο ΣΑΡΑΤΣΗ]

Προεδρείο: Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αλεξάνδρα Χαραμή

09.00-09.15 Νίνα Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Γιάννης Χαμηλάκης, Β. Τσάμης, Τ. Loughlin, N. Zorzin, Κουτρουλού Μαγούλα: μία ανθούσα εγκατάσταση της Μέσης Νεολιθικής σ’ ένα κομβικό τρίστρατο

09.15-09.30 Στέλλα Κατσαρού, Μερκούρης Γεωργιάδης, Νίνα Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Γιάννης Χαμηλάκης, Άρης Πολιτόπουλος, Η κεραμική από την τάφρο της Μέσης Νεολιθικής στον οικισμό της Κουτρουλού Μαγούλας Φθιώτιδας

09.30-09.45 Aleydis Van de Moortel, Memory and Ritual at Prepalatial Built

Chamber Tomb 73 at Mitrou, East Lokris: Results of Recent Stratigraphic Studies

09.45-10.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10.00-10.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ-ΚΛΑΣΙΚΑ

B ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Αθανασία Ψάλτη, Aleydis Van de Moortel

10.30-10.45 Νικόλαος Καρατζάς, Ανέστης Τσίρης, Χαρτογραφώντας τις προϊστορικές θέσεις του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων: εγκαταστάσεις σε σπήλαια της περιοχής και η σχέση-εξάρτησή τους με το εγγύς περιβάλλον

10.45-11.00 Θέμης Ντάλλας Μπορεί η αστρονομία να ερμηνεύσει τις ταφές στο σπήλαιο της Αγίας Τριάδας;

11.00-11.15 Άγγελος Σ. Ριτσώνης, Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικών ερευνών στην αρχαία Κήρινθο

11.15-11.30 Αγγελική Σίμωσι, Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας κατά τα έτη 2018-2021

11.30-11.45 Αγγελική Σίμωσι, Sylvian Fachard, Όλγα Κυριαζή, Karl Reber, Αμαλία Καραπασχαλίδου, Tobias Krapf, Thierry Theurillat, Tamara Saggini, Samuel Verdan, Jerome Andre, Οι Eλληνο-Eλβετικές ανασκαφές στο ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Αμάρυνθο 2018-2021

11.45-12.00 Karl Reber, Αγγελική Σίμωσι, Φανή Σταυρουλάκη, Μαρία Χιδίρογλου, Chloe Chezeaux, Jerome Andre, Τα Δρακόσπιτα της Εύβοιας: νέες ερευνητικές προοπτικές

12.00-12.15 Γιάννης Χαιρετάκης, Εγκαίνιο θεμελίωσης στο αρχαίο τείχος της Χαλκίδας

12.15-12.30 Γαλάτεια Κλαπάκη, Ευγενία Αραμπατζή, Ελληνιστικό νεκροταφείο στη Νέα Λάμψακο Χαλκίδος

12.30-13.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

13.00 -14.00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ

-Μαρία Βασιλείου, Πρωτοελλαδικός οικισμός στη θέση «Τρία Αλώνια» Καλλιθέας,

Δ. Δωρίδας

-Νικόλαος Παύλου, Λατρευτικά σύμβολα της πόλης της Αχαΐας Φθιώτιδας Kρεμαστής Λάρισας

-Μαριλένα Χρυσούλα Τσακουμάκη, Δήμητρα Μαρία Λάλα, Προηγμένες μέθοδοι ψηφιοποίησης για την προστασία και διάδοση του πολιτιστικού αποθέματος των Δελφών: Ψηφιακός μετασχηματισμός, προβληματισμοί και προοπτικές

-Ανθούλα Τσαρούχα, Επανέκθεση Αρχαιολογικής Συλλογής Λιδωρικιού

-Ευτυχία Κουρούνη, Προσχεδιάζοντας μια πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία βοιωτικά θέατρα με αειφορικό σχεδιασμό. Βιωματικές εμπειρίες σε διαχρονικούς χώρους

-Ευρυδίκη Κατσάλη, Αλεξάνδρα Κωσταρέλλη, H συμβολή των τοπικών κοινωνιών στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου τους: Το παράδειγμα του έργου αποκατάστασης του ναού του Αγίου Γεωργίου Ακραιφνίου στη Βοιωτία

14.00-15.30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΚΛΑΣΙΚΑ

Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Ευθυμία Καράντζαλη, Katja Sporn

15.30-15.45 Αθανασία Ψάλτη, To έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος κατά την περίοδο 2018-2021

15.45-16.00 Kyriakidis Nicolas, Petridis Platon, Zugmeyer Stephanie, City and fortifications in Delphi (4th c. BC – 6st c. AD). Still new results

16.00-16.15 Νικόλαος Πετρόχειλος, Πρόγραμμα μελέτης και δημοσίευσης της αιτωλικής Καλλιπόλεως

16.15-16.30 Μαριλένα Χρυσούλα Τσακουμάκη, Νέα ανασκαφικά δεδομένα από την πόλη του Γαλαξιδίου: Στοιχεία αρχιτεκτονικής δημοσίου χαρακτήρα και εξέλιξης της οικιστικής ανάπτυξης του αρχαίου Χαλείου

16.30-16.45 Σωτήριος Ραπτόπουλος, Ο κεντρικός εγχυτρισμός του Ύστερου Αρχαϊκού Νεκροταφείου Αντίκυρας: Ένας πολεμιστής των Μηδικών;

16.45-17.00 Εύη Τσώτα, Στέλλα Δρένη, Νέα ευρήματα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων από τα νεκροταφεία της Αντίκυρας

17.00-17.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

17.30 – 18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Δ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Παύλος Πετρίδης, Αγγελική Σίμωσι

18.00-18.15 Katja Sporn, Πέτρος Κουνούκλας, Αρχαιολογικές έρευνες επιφανείας

στην κοιλάδα του μέσου ρου Κηφισού ποταμού

18.15-18.30 Alexandra Charami, Brendan Burke, Bryan Burns, Nicholas Herrmann, Current Research and Future Directions at Ancient Eleon in Boeotia: Report on Fieldwork from 2018-2021

18.30-18.45 Αλεξάνδρα Χαραμή, Δύο ψηφιδωτά δάπεδα από τη Χαιρώνεια με παραστάσεις εποχών του έτους

18.45-19.00 Λάμπρος Σταυρογιάννης, Ίχνη μιας πρώιμης λατρευτικής δραστηριότητας στο οροπέδιο του Δομοκού

19.00-19.15 Αθανασία Τσόκα, Σωστικές ανασκαφές στο βόρειο νεκροταφείο και στην ακρόπολη της Λάρισας Κρεμαστής, στη θέση «Κάστρο» Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας

19.15-19.45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

19.45 ΛΗΞΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 / SATURDAY JUNE 4, 2022

(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αμφιθέατρο ΣΑΡΑΤΣΗ

University of Thessaly, Saratsis amphitheatre)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΠΗΓΕΣ/ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ

[παράλληλη συνεδρία με «Προϊστορικά» Στερεάς Ελλάδας στο ΚΟΡΔΑΤΟΥ]

Προεδρείο: Γιάννης Λώλος, Έλσα Νικολάου

09.00-09.15 C. Myles Chykerda, Social Organization in Thessaly as a product of a regional longue durιe

09.15-09.30 Αριάδνη Κλωνιζάκη, Οι απαρχές της λατρείας του Ασκληπιού στην Θεσσαλία

09.30-09.45 Χαράλαμπος Ιντζεσίλογλου, Η συμμετοχή δυο νέων οικισμών στο συνοικισμό της αρχαίας Μητρόπολης, στη δυτική Θεσσαλία…..ἡ δὲ Μητρόπολις πρότερον μὲν ἐκ τριῶν συνῴκιστο πολιχνίων ἀσήμων, ὕστερον δὲ καὶ πλείους προσελήφθησαν,….. (Στράβων, Γεωγραφικά, 9.5.17.25-27)

09.45-10.00 Αργυρούλα Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, Πολυξένη Αραχωβίτη, Ζητήματα λατρειών των Φεραίων. Συζήτηση με βάση νεώτερες επιγραφικές μαρτυρίες

10.00-10.15 Σταματία Αλεξάνδρου, Σοφία Κραβαρίτου, Έφηβοι και εφηβεία στις Φθιώτιδες Θήβες: συμβολή στη μελέτη των θεσμών των ελληνιστικών πόλεων της Θεσσαλίας

10.15-10.30 Athanasios Tziafalias, Richard Bouchon, Bruno Helly, Decret de la Confederation des Perrhebes pour des juges de Thebes (de Phthiotide ?)

10.30-10.45 Ασπασία Παπαθανασίου, Ασημίνα Τσιάκα, Νέα επιγραφική μαρτυρία από τη Μαγούλα Γκρεμός/Γκρέμουρας (Δένδρα Τυρνάβου)

10.45-11.10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

11.10-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 / SATURDAY JUNE 4, 2022

(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αμφιθέατρο ΣΑΡΑΤΣΗ

University of Thessaly, Saratsis Amphiteatre)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΝΕΟΤΕΡΑ

A ΣΥΝΕΔΡΙΑ Νεότερες έρευνες στη Νέα Αγχίαλο

Προεδρείο: Ασπασία Ντίνα

11.30-11.45 Άννα Γιαλούρη, Πολεοδομική εξέλιξη και οικοδομική ιστορία των Φθιωτίδων Θηβών – Νέας Αγχιάλου

11.45-12.00 Σπύρος Κουγιουμτζόγλου, Η νεκρόπολη των Φθιωτίδων Θηβών – Νέας Αγχιάλου

12.00-12.15 Μαρία Βλαχάκη, Κεραμική υστερορρωμαϊκών/πρωτοβυζαντινών χρόνων από τις Φθιώτιδες Θήβες

12.15-12.30 Πασχάλης Σταντζούρης, Λυχνάρια των πρωτοβυζαντινών χρόνων από τις Φθιώτιδες Θήβες – Νέα Αγχίαλο

12.30-12.45 Φίλιππος Α. Βλαχούλης, Παρατηρήσεις στον γλυπτό διάκοσμο της βασιλικής Δ των Φθιωτίδων Θηβών – Νέας Αγχιάλου

12.45-13.00 Δημήτριος Αθανασίου, Μεμονωμένη ταφή της ύστερης αρχαιότητας στη θέση «Ασβεσταριά» Πετρωτού Τρικάλων

13.00 – 13.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

13.30-14.00 Παρουσίαση Ανακοινώσεων Τοίχου (Posters)

– Σταυρούλα Σδρόλια, Σταυρούλα Νάκου, Βασιλική Τούλη, Συντήρηση εικόνων ναού Φανερωμένης Τυρνάβου

– Ουρανία Εξάρχου, Ματίνα Παπαναστασούλη, Νέα στοιχεία για την ύδρευση και την αποχέτευση στην Τσαριτσάνη κατά την Οθωμανική περίοδο

B ΣΥΝΕΔΡΙΑ Νεότερες έρευνες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα

Προεδρείο: Άννα Γιαλούρη

16.00-16.15 Evangelia Dafi, Robin Ronnlund, At the Confluence of Enipeus and Peneios: An Archaeological Sketch

16.15-16.30 Σταυρούλα Σδρόλια, Μαρία Σταματοπούλου, Anna Blomley, Στέλιος Ιερεμίας, Νίκος Σιαπέρας, Παρατηρήσεις σχετικά με το κτίριο 4 στο Κάστρο της Βελίκας

16.30-16.45 Αρχοντούλα Αναστασιάδου, Το Μπεζεστένι της Λάρισας. Ανασκαφική έρευνα στο πλαίσιο του έργου της αποκατάστασης και επανάχρησης

16.45-17.00 Ανδρέας Δουλφής, Παλαιοχριστιανικές βασιλικές σε κομβικές και περίοπτες θέσεις των πρωτοβυζαντινών πόλεων της Στερεάς Ελλάδας. Μεθοδολογικές προϋποθέσεις αναζήτησης πιθανών αιτιακών σχέσεων

17.00-17.15 Πέτρος Κουνούκλας, Νικόλαος Καραγιάννης, Οι μεσαιωνικοί πύργοι της ανατολικής Λοκρίδας. Τα νέα δεδομένα της έρευνας

17.15-17.30 Athanasia Psalti, Anthoula Tsaroucha, Nikos Kyriakidis, Nikolaos Petrocheilos, Nicolas Faucherre, Stephanie Zugmeyer, David Ollivier, Vincent Ory, Audric Loulelis, Lionel Fadin, A Medieval Tower of the Kastro of Amphissa: From Study to Restoration

17.30 – 17.45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

17.45 – 18.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γλυπτική και ζωγραφική της βυζαντινής περιόδου

Προεδρείο: Σταυρούλα Σδρόλια

18.15-18.30 Πασχάλης Ανδρούδης, Τα βυζαντινά γλυπτά του ναού του Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Ζαγορά Πηλίου

18.30-18.45 Ιωάννης Δ. Βαραλής, Ο Μελισμός στο καθολικό της μονής του Αγίου Λαυρεντίου και η παλαιολόγεια ζωγραφική της Θεσσαλίας

18.45-19.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

19.00 ΛΗΞΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 / SUNDAY JUNE 5, 2022

(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αμφιθέατρο ΣΑΡΑΤΣΗ

University of Thessaly, Saratsis Amphiteatre)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΝΕΟΤΕΡΑ

Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ξυλογλυπτική και ζωγραφική μετά την Άλωση (Α’ μέρος)

Προεδρείο: Αρχοντούλα Αναστασιάδου

09.00-09.15 Πάρις Ευγενικός, Ανασυνθέτοντας το αποσπασματικά σωζόμενο ξυλόγλυπτο τέμπλο της μονής Σουρβιάς Πηλίου

09.15-09.30 Πασχάλης Ανδρούδης, Παρασκευή Παπαδημητρίου, Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Δολίχη Ελασσόνας

09.30-09.45 Ευαγγελία Καραγιάννη, Δύο ζωγράφοι στο Πήλιο τον 16ο αιώνα: ο Δανιήλ και ο βοηθός του

09.45-10.00 Αλεξάνδρα Κωσταρέλλη, Ευαγγελία Ντάφη, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού του Αγίου Γεωργίου Ακραιφνίου στη Βοιωτία

10.00-10.15 Δημήτριος Ι. Κυρίτσης, Κρητικές εικόνες Δωδεκαόρτου της μονής Αγάθωνος

10.15-10.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10.30 – 10.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Β ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ζωγραφική μετά την Άλωση (Β’ μέρος)

Προεδρείο: Κρυστάλλω Μαντζανά, Ανδρομάχη Κατσελάκη

10.45-11.00 Ελένη – Στυλιανή Τριβυζά, Ανάμεσα σε δύο εποχές. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του Αγίου Βησσαρίωνα Δομενίκου (1600)

11.00-11.15 Ανδρομάχη Κατσελάκη, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος στον Άγιο Δημήτριο Καταρράκτη στην Οκτωνιά Ευβοίας: πρώτες παρατηρήσεις

11.15-11.30 Γιούλα Κολέτσιου, Δυο μεταβυζαντινές εικόνες από τα Κανάλια Μαγνησίας

11.30-11.45 Ιωάννης Τσιουρής, «Ούτε ήμουν ούτε φάνηκα». Αλληγορικές και διδακτικές σκηνές στη μεταβυζαντινή εντοίχια ζωγραφική της Θεσσαλίας

11.45 -12.00 Κρυστάλλω Μαντζανά, Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Οξύνειας Δ. Μετεώρων. Ζητήματα αποκατάστασης

12.00-12.15 Γεώργιος Βήτος, Ευαγγελία Καραγιάννη, Παρατηρήσεις σε δύο τοιχογραφικούς διακόσμους του ζωγράφου Παγώνη στο Πήλιο (Αγία Τριάδα Ανήλιου, Άγιος Σπυρίδων Δράκειας)

12.15-12.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

12.30-13.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Οθωμανικά και νεότερα (19ος – 20ός αιώνας)

Προεδρείο: Πασχάλης Ανδρούδης

13.00-13.15 Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί, Φένια Λέκκα, Οθωμανικά επιτύμβια Δυτικής Θεσσαλίας: συμβολή στην ιστορία μιας ελάχιστα μαρτυρημένης περιόδου

13.15-13.30 Ολυμπία Πεπεράκη, Ιστορίες του εσωτερικού χώρου: Εξερευνώντας το ζωγραφικό διάκοσμο του Αρχοντικού Φαβρ στο Μεταξοχώρι Αγιάς

13.30-13.45 Ευθυμία Καράντζαλη, Ιωάννα Μανωλούδη, Ευαγγελία Βαλιάτζα, Ελένη Μαντζίρη, Άγιος Νικόλαος Σπερχειάδας. H αποκατάσταση ενός μνημείου πολέμου

13.45-14.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

14.15 ΛΗΞΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 / SUNDAY JUNE 5, 2022

(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αμφιθέατρο ΚΟΡΔΑΤΟΥ

University of Thessaly, Kordatos amphitheatre)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΛΑΣΙΚΑ

Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Ιφιγένεια Λεβέντη, Λεωνίδας Π. Χατζηαγγελάκης

09.00-09.15 Νεκταρία Αλεξίου, Ανασκαφικές έρευνες στην ακρόπολη του αρχαιολογικού χώρου «Σκιαθάς» στο Κάτω Πολυδένδρι Δήμου Αγιάς, ΠΕ Λάρισας

09.15-09.30 Δημήτριος Καραγκούνης, Σοφία Τσανακτσίδου, Πρόταση αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του Αρχαίου θεάτρου Λάρισας στα πλαίσια του ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ

09.30-09.45 Lorenzo Campagna, Sophia Karapanou, Searching for monumental architecture in Classical and Hellenistic Thessaly: architectural elements from Pharsala and Skotoussa

09.45-10.00 Γιώργος Παπαζαφειρίου, Μαρία Πανάγου, Ρωμαϊκό άγαλμα της Αθηνάς από το Μπεζεστένι της Λάρισας

10.00-10.15 Ασημίνα Τσιάκα, Νέα στοιχεία για την ελληνιστική και ρωμαϊκή Δολίχη. Παρουσίαση ρωμαϊκού αγάλματος ιματιοφόρου ανδρικής μορφής

10.15-10.40 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10.40-11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Β ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Margriet Haagsma, Βάσω Ροντήρη

11.00-11.15 Λεωνίδας Π. Χατζηαγγελάκης, Λουτρά ρωμαϊκών χρόνων στον Συκεώνα Καρδίτσας

11.15-11.30 Φωτεινή Σοφιανού, Σωστική ανασκαφή στην Αχλαδιά Καρδίτσας: Στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή και το θάνατο σε έναν άγνωστο οικισμό της ύστερης αρχαιότητας

11.30-11.45 Βαϊοπούλου Μαρία, Θεογιάννη Λευκή, Ελευθερίου Έρη, Νέα στοιχεία για το άγνωστο παρελθόν του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα αρχαίας Μητρόπολης μετά από πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες

11.45-12.00 Robin Ronnlund, Maria Vaiopoulou, Fotini Tsiouka, Derek Pitman, Rich Potter, Sotiria Dandou, The Palamas Archaeological Project: The continuation of Greek-Swedish archaeological collaboration in the municipality of Palamas, region of Karditsa

12.00-12.15 Johan Klange, Μαρία Βαϊοπούλου, Robin Ronnlund, Φωτεινή Τσιούκα, More than words: results of the excavation of Trench 1 at Vlochos, region of Karditsa, Thessaly, as conducted within the scope of the Palamas Archaeological Project

12.15-12.30 Μαρία Βαϊοπούλου, Στέλιος Ιερεμίας, Robin Ronnlund, Φωτεινή Τσιούκα, Ένα σύνολο ex situ ευρημάτων από την αρχαία πόλη στο Βλοχό, ΠΕ Καρδίτσας.

12.30-13.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

13.00-13.30 Τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Bruno Helly με την ευκαιρία της

συμπλήρωσης 60 χρόνων ερευνών στην αρχαία Θεσσαλία

13.30 – 16.00 POSTERS & ΔΕΞΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ/POSTERS

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ-ΚΛΑΣΙΚΑ

-Γεώργιος Τουφεξής, Η προϊστορία του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

-Σοφία Κασκαντίρη, Δήμητρα Ρουσιώτη, Σχέσεις και επιδράσεις ανάμεσα στην Αχαΐα και στη Θεσσαλία κατά τη διάρκεια των Ύστερων Μυκηναϊκών χρόνων – Νεώτερα στοιχεία

-Ελένη Φρούσσου, Η Ύστερη εποχή Χαλκού στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας: τα έως σήμερα δεδομένα

-Ελένη Φρούσσου, Με αφορμή ένα σπάνιο μικρογραφικό χάλκινο αγγείο: παρατηρήσεις για το ιερό της Δήμητρος Προερνίας στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδος

-Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου, Μαρία Βαϊοπούλου, Κωνσταντίνος Σταμούλης, Κωνσταντίνος Αθανασάς, Οι Μυκηναίοι στην Δυτική Θεσσαλία : Προκαταρκτική χρονολόγηση προϊστορικής κεραμικής από τον οικισμό της Εποχής Χαλκού στη θέση «Ασβεσταριά» Πετρωτού Τρικάλων, με τη μέθοδο της θερμοφωταύγειας

-Derek Pitman, Maria Vaiopoulou, Robin Ronnlund, Fotini Tsiouka, Rich Potter, Harry Manley, Lawrence Shaw, Geophysical prospection and aerial photography at the ancient city of Vlochos, region of Karditsa

-Δημήτριος Καραγκούνης, Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. Η εξέλιξη των εργασιών μέσα από το ΝΕΟ ΕΣΠA

-Κωνσταντίνος Παντζούρης, Ένα νόμισμα ως αντικατοπτρισμός της σχέσης Φλαμινίνου και Σκοτούσσας

-Δέσποινα Ευσταθίου, Γεώργιος Βήτος, Ιερό στη θέση «Μάρμαρα» ή «Γκαμήλα» στο Νεοχωράκι Αλμυρού. Μία νέα προσέγγιση

-Jitte Waagen, Apostolos Sarris, Geophysical, Aerial and Thermal Prospection at Magoula Plataniotiki

-Μαριάνθη Ραφτοπούλου, Μιχάλης Ανετάκης, Ειδώλιο χορεύτριας από το μικρό ιερό της Εν(ν)οδίας στις Φερές

-Ευαγγελία Σταμέλου, Αργυρούλα Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, Πήλινο πλακίδιο με

γραπτή παράσταση από το Ιερό του Ηρακλή στη θέση «Σπαρτιάς-Λατομείο» Σέσκλου, εκτός του άστεως των Φερών

-Magie Aiken, Sandra Garvie-Lok, Margriet Haagsma, Sophia Karapanou, Michael MacKinnon, Pig Husbandry and Domestic Economy at the Hellenistic site of Kastro Kallithea

-Δημήτρης Φιλιόγλου, Κτηνοτροφία στην Κλασσική-Ελληνιστική Θεσσαλία: Πώς, πού, και γιατί; Μια ζωο-αρχαιολογική και ισοτοπική μελέτη από την Μαγούλα Πλατανιώτικη και την Άλο στον Αλμυρό

-Gino Canlas, Colette Kruyshaar, Domestic storage in New Halos and Kallithea (Peuma), Achaia Phthiotis

-Χρήστος Καραγιαννόπουλος, Φώτης Κατέβας, «ΧΑΛΚΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΟΠΛΙΤΟΥ ΔΡΟΜΕΩΣ εκ Φίλιας Καρδίτσης, Μουσείο Αλμυρού, Αριθ. Ευρετ. Β΄. Χαλ. 369». Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τη θέση εύρεσης ενός ορειχάλκινου αγαλματιδίου αρχαϊκών χρόνων από τη Φίλια Καρδίτσας

-Στέλλα Κατακούτα, Καλλιόπη Σταυρακούδη, Περπατώντας δυτικά από τη χώρα της Λάρισας προς τα Ρεβένια

-Φώτης Ντάσιος, Για το αρχαίο Κερκίνιον

-Katherine G. Bishop, Margriet Haagsma, Sophia Karapanou, Sandra Garvie-Lok, New Perspectives on Hellenistic Shepherding at Pharsalos and Kastro Kallithea

-Alessio Toscano Raffa, Dario Giuffrida, Topographic research on the fortifications of ancient Eretria (Thessaly)

-Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Αργυρούλα Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, Ελένη Χρυσοπούλου, Γρηγόρης Τσόκας, Αλέξανδρος Σταμπολίδης, Νεκταρία Διαμαντή, Ηλίας Φίκος και Κωνσταντίνος Πολυδωρόπουλος, Γεωφυσικές διασκοπήσεις στην Κεφάλα της Σκιάθου κατά το 2019

-Ιάκωβος Γεωργίου, Ελένη Χρυσοπούλου, Δίκτυο πύργων – οχυρωμένων αγροικιών στα νησιά των βορείων Σποράδων

-Ελένη Χρυσοπούλου, Γιώργος Βήτος, Δήμητρα Χατζοπούλου, Αγροικία Ελληνιστικής εποχής στη θέση «Ξάνεμος» Σκιάθου

– Tamara M. Dijkstra, Magoula Plataniotiki: Monumental Architecture of the Classical Era

Διάφορα

-Αιμιλία Καλογιάννη, «Αρχαία Ελλάδα: μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία»: Βιβλιοπαρουσίαση και βιωματικό εργαστήριο μουσειακής εκπαίδευσης στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

-Αιμιλία Καλογιάννη, Αναζητώντας τους κατοίκους της αρχαίας Δημητριάδας: εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

-Αιμιλία Καλογιάννη, Ευαγγελία Σταμέλου, Ευμορφία Τσιαμάγκα, Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Μαγνησίας «Εκπαιδευτικοί και/στο Μουσείο- Δημιουργώντας νέες προσεγγίσεις»: από τον σχεδιασμό στην αξιολόγηση

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΛΑΣΙΚΑ

Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Αργυρούλα Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, Vladimir Stissi

16.00-16.15 Άννα Δαλγκίτση, Ανάγλυφοι σκύφοι από ταφικά συμφραζόμενα με Θεσσαλική προέλευση: Μια προκαταρκτική παρουσίαση

16.15-16.30 Sophia Karapanou, Gioacchino Francesco La Torre, Alessio Toscano Raffa, Vasso Noula, Sandra Garvie-Lok, New research perspectives on the ancient

site of Eretria Thessaly.

16.30-16.45 Μαρία Σταματοπούλου, Το αρχειακό υλικό και πρόσφατα ταυτισμένα ευρήματα των ανασκαφών στο ιερό της Ενοδίας και του Διός Θαυλίου στις Φερές

(1921-1926)

16.45-17.00 Πολυξένη Αραχωβίτη, Δέσποινα Ευσταθίου, Αργυρούλα Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, Κεραμική από μια οικία των Φερών με διάρκεια κατοίκησης πέντε αιώνων: από την ελληνιστική έως και την ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο

17.00-17.15 Margriet Haagsma, Sophia Karapanou, Lana Radloff, Gino Canlas, C. Myles Chykerda, Sandra Garvie-Lok, Edward Middleton, Arturo Sanchez-Azofeifa, Vladimir Stissi, Adam Wiznura, The Central Achaia Phthiotis Survey (CAPS): results of the 2019 and 2021 seasons

17.15-17.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

17.30– 18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Δ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Bruno Helly, Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν

18.00-18.15 Reinder Reinders, Coin finds from Halos and military operations

18.15-18.30 Barbara Care, Vladimir Stissi, Anna Meens, Vasso Rondiri, The excavations at Magoula Plataniotiki (2018-2021). Structures of the Classical Period

18.30-18.45 Βάσω Ροντήρη, Γιάννης Λώλος, Δέσποινα Ευσταθίου, Δημήτρης Αγνουσιώτης, Κωνσταντίνος Βουζαξάκης, Χρύσα Βαρελά, Ανασκαφή Μαγούλας Πλατανιώτικης Αλμυρού: ο δυτικός τομέας (2018 – 2021)

18.45-19.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

19.00-19.30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ