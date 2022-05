Ζέττα Μακρή: «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Επιστήμες του Διαστήματος»

10 Shares Share Tweet

Η Υφυπουργός Παιδείας κα Ζέττα Μ. Μακρή πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Committee on Space Research Athens 2022, Δρ. Σταμάτιο Kριμιζή, τον Διευθυντή Ερευνών ΚΕΑΕΜ Ακαδημίας Αθηνών, Δρ. Εμμανουήλ Γεωργούλη και τον κ. Μάκη Πρόβατά, δημοσιογράφο και υπεύθυνο επικοινωνίας της COSPAR Athens 2022 – 44th Scientific Assembly.

Στην άκρως διαφωτιστική συζήτηση, που ακολούθησε, η κα Μακρή ενημερώθηκε για την σπουδαία αυτή διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας, που θα διεξαχθεί, για πρώτη φορά, στη χώρα μας, μια διοργάνωση, που αποτελεί εξαιρετική τιμή και είναι η αίσια έκβαση και επιβράβευση της επιτυχούς διεκδίκησής της από την Εθνική Επιτροπή του Συνεδρίου COSPAR Athens 2022.

Η Υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στη σημασία ανάληψης τέτοιων εκδηλώσεων και συνεχάρη τους συνομιλητές της και όλα τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής για την μεγάλη αναγνώριση και επιτυχία, που έφεραν στην Ελλάδα.

Η διεθνής αυτή επιστημονική συνέλευση διεξάγεται, κάθε δύο χρόνια, εδώ και δεκαετίες, και έχει αναγνωριστεί ως το κορυφαίο γεγονός παρουσίασης των τελευταίων εξελίξεων στη διαστημική έρευνα και τεχνολογία.

Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει την ελληνική διοργάνωση και τους σκοπούς της COSPAR (Committee on Space Research) μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δήμο Αθηναίων μέσω του Athens Convention and Visitors Bureau (ACVB) και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.

«Σήμερα, ένιωσα και γω, τον γοργό βηματισμό μας προς την κατεύθυνση των επιστημών και των τεχνολογιών του Διαστήματος.

Είμαι πολύ υπερήφανη για την κατάκτηση αυτής της σημαντικής διάκρισης με τη διοργάνωση της COSPAR Athens 2022 – 44th Scientific Assembly και την υλοποίηση δράσεων με κέντρο το διάστημα μέσα σε ένα και μοναδικό φόρουμ απόψεων, ιδεών και άμεσης επικοινωνίας.

Θα υποδεχτούμε στη χώρα μας επικεφαλής διεθνών διαστημικών οργανισμών, κορυφαίους εγχώριους και διεθνείς φορείς διαστημικής τεχνολογίας και επιφανείς επιστήμονες ενώ ιδιαίτερη και ιστορική έμφαση δίνεται από την COSPAR και στην εκπαίδευση μέσω του Πάνελ για την εκπαίδευση (COSPAR Panel on Education), το οποίο δρα επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία υψηλού επιπέδου της αστρονομίας και της επιστήμης του διαστήματος στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».