0 Google LinkedIn

O ESM υιοθέτησε τους κανόνες εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αναφέρεται στην ανακοίνωση μετά την ολοκληρωση της συνεδρίασης. Τα μέτρα έχουν ως στόχο να μειώσουν το επιτοκιακό ρίσκο για την Ελλάδα με ανταλλαγή χρέους με σταθερά αντί κυμαινόμενα επιτόκια και με μείωση του βάρους αποπληρωμής, προστίθεται.

Την ολοκλήρωση της σχετικής συνεδρίασης για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και την κατάληξη σε συγκεκριμένες αποφάσεις ο ESM γνωστοποίησε αρχικά με ανάρτησή του στο twitter «Το Συμβούλιο των Διευθυντών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) αποφάσισε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος. Θα ακολουθήσουν σε λίγο το δελτίο Τύπου και λεπτομέρειες με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων».

#ESM Board of Directors just decided on short-term debt measures for #Greece, press release and FAQ will follow shortly

— ESM (@ESM_Press) 23 Ιανουαρίου 2017

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ESM την Παρασκευή, το Συμβούλιο Διευθυντών «θα εξέταζε πρώτα τους κανόνες που θα μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του ESM για το χρέος, περιλαμβανομένης της τιμολόγησης και της χρηματοδότησής τους, διασφαλίζοντας ότι το κόστος το σχετικό με τα μέτρα θα απομονώνεται και θα επιβαρύνει την Ελλάδα και ότι δεν θα υπάρχει πρόσθετο κόστος για άλλα μέλη του ESM».